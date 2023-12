Kisebb forgalom, kevesebb zaj

A projekt részeként felújították a Kálvin János, a Rácz György és a Petőfi utcák érintett részeit. Zaj-csillapító burkolatot kapott a Rácz György utca, a Petőfi utca elejére pedig térkőburkolat került. A beruházás fontos eleme, hogy új forgalmi sávok és ezzel párhuzamosan új buszöblöket alakítottak ki. A megváltozott forgalmi rendnek köszönhetően a Rácz György és a Petőfi utca is úgynevezett forgalmi csillapított övezetté alakult. Három új jelzőlámpás csomópontot is kiépítettek gyalogátkelőhelyek kialakításával. Nagyon sok volt a baleset, amíg nem volt ott jelzőlámpa – jegyezte meg Miklós Viktor pályázati főosztályvezető. A Hunyadi és Kis-Hunyad utca kereszteződése, illetve a Petőfi és az új Dayka utca, valamint a Medgyesalja és a Dayka utca kereszteződése is lámpát kap.