Többek között plédeket, törölközőket, kutya szalámikat, konzerveket és száraz eledeleket gyűjtöttek a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, hogy ők is hozzájáruljanak a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) idei karácsonyához. Az iskola nem titkolt célja, hogy észrevétlenül felhívják a felelős állattartásra a gyerekek figyelmét. A gyűjtést Orlóczkiné Czink Tímea pedagógus kezdeményezte hagyományteremtő céllal az iskolában. Véleménye szerint, „ha a gyerekek már kisiskolás korban megszokják, hogy az állatokat segíteni kell, még az élelemhez jutásban is, akkor az majd beépül a későbbi életükbe. Ezen kívül mindig beszélgetünk velük a kis kedvencekről, akikhez nagyon tudnak ragaszkodni és elmondjuk nekik, hogy milyen rossz lenne, ha ezek az állatok nem kapnának se enni, se inni és nem gondoskodna róluk senki”- mondta a pedagógus.

Gondoskodni róluk

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) két munkatársa két kutyussal érkezett az iskolába. Horváth Rita, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) telephelyének vezetője az átadó után mondott néhány gondolatot a felelős állattartásról. Mint mondta, „a döntést, hogy valaki kutyát tartson, alapos átgondolás előzze meg. Mérlegelni kell, hogy tudunk-e róla gondoskodni, tudunk- e a számára megfelelő környezetet, életkörülményt biztosítani. Csak azért legyen egy állatunk mert megtetszett a tv-ben vagy mert mindenkinek van, ez nem jó hozzáállás. Nagyon fontos, hogy rendszeresen vigyük el állatorvoshoz, a kötelező védőoltások miatt. Az utódok gondozása is fontos, ezért nagyon lényeges az ivartalanítás, a felesleges szaporulat elkerülése érdekében” – mondta a vezető. De a megfelelő és tiszta környezet biztosítása is rendkívül fontos – hangsúlyozta. Horváth Rita elmondta, hogy évente olyan hatszáz kutya kerül be a menhelyünkre és olyan száz-százötven cica.