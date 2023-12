Közben az is kiderült, hogy december 3-án, vasárnap gördül majd ki a sínekre az idei miskolci adventi villamos. Ezt maga az MVK is megerősítette a közösségi portálon: "Hoztunk ma nektek egy pici ízelítőt a 2023-as miskolci adventi villamosból, amely a hagyományokhoz híven, most is advent első vasárnapján, azaz idén december 3-án fog a remízből kívül-belül megújulva kigördülni..."