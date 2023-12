Jézus születésének történetét olvasták fel, majd Bognár Lili Janka Múzsa-díjas népdalénekes, a Mindszenti templom kórusa és a Versbarátok Köre adott műsort.

Csak Istennel lesz béke

Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Mindszenti Plébánia plébánosa beszédében egy ismerősére emlékezett vissza, aki gyerekként sosem értette, ha már meggyújtottuk a negyedik gyertyát az adventi koszorún, akkor mire várunk még. "Most teljesülhet a kívánsága, hiszen már nem kell várnunk karácsonyig, holnap szenteste lesz. Napok óta érzem az emberekben az izgalmat, ami egészen másfajta, mint máskor, és más, mint a határon túli háborúban. Felkészítettük a külsőt és remélhetőleg a belsőt is Krisztus születésére. Az emberi béke, amire annyira vágyunk itt, a Földön, csak akkor jöhet el, ha Istennek megadjuk a dicsőséget."

Fotó: Bujdos Tibor

A felebarát valójában mindenki

Veres Pál, Miskolc polgármestere Jézus válaszáról beszélt arra a kérdésre, hogy melyik a legfontosabb parancs.

"Első, hogy szeresd uradat teljes szívedből és elmédből, másodikként pedig hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Hiszek abban, hogy ezek a legfontosabbak. Azon ugyan vitáznak, hogy mit jelent a felebarát szó, én azonban azt gondolom, nincs, mert nem lehet különbség ember és ember között, olyan, ami megoszt és gyűlöletet szül. Azokat is kell szeretnünk, akik nem a rokonaink, barátaink vagy ismerőseink, hanem bárkit, hiszen elsődlegesen mindannyian emberek vagyunk. Ha a különbségre koncentrálunk, akkor abból háborúskodás lehet, ami most túl sok helyen van. Csak ott van béke, ahol szeretet van. A mi felebarátaink azok, akik számíthatnak ránk rossz időben is, és akikre mi is számíthatunk."

A negyedik gyertya meggyújtása után bárki hazavihette a betlehemi lángot, amit osztrák cserkészek kerülőúton hoztak el a fegyveres konfliktus miatt Linzbe, ahol december 8-án osztottak szét, majd Magyarországra december 10-én került. A résztvevőket forró teával és szaloncukorral látták vendégül az ünnepség végén.