Ezúttal egy olyan különleges kiadványt tart a kezében a kedves olvasó, amely Miskolc első közparkjának a létrejöttét meséli el. A miskolciak egyik központi helye volt a Népkert a polgári korszakban, ebben a könyvben elsősorban ebből az időszakból származó történetek kaptak helyet – mondta el kérdésünkre Reiman Zoltán csütörtökön a Ha a fák mesélni tudnának című új könyve bemutatóján a Népkerti Vigadóban.

A könyvbemutatón köszöntőt mondott Csákó Attila, az Észak-Magyarország és a boon.hu főszerkesztője.

- Ha van egy kerted és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire szükséged lehet – e bölcs mondás Cicerótól származik – adta meg a hangulatát az eseménynek a főszerkesztő. Azt gondolom, hogy a könyv és az olvasó ember mindig érték volt, ma is az, és a jövőben is az lesz. Úgy gondolom, hogy Miskolcon nem is tudják, hogy micsoda kincsesdoboz a szülő és/vagy lakóhelyük. A kincsesláda tartalmát Miskolc múltját, történelmét pedig Reiman Zoltán ismerteti meg velünk könyveiben nagy alapossággal és szenvedéllyel, hogy ez így van, bizonyítja a szerző népszerűsége – hangsúlyozta. Az Észak-Magyarországnál és a boon.hu-nál Múltidéző címmel futó rovata az olvasók körében is igen kedveltek. A könyvei nagy és mély merítéssel, rendkívüli alapossággal készülnek, olyan dolgokat tudhatunk meg belőlük, amiket korábban kevesen ismertek, emelte ki.