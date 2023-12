Az egész időszakot élvezik

Portálunk munkatársa nagyon sok szelfizővel találkozott. Egyikük, Kovácsovics Kristóf a párjával érkezett Egerből.

„A Bükkben voltunk napközben, Bánkútra is kinéztünk, bár sajnos nem volt a legjobb a hó, de azt kell mondanom, hogy a miskolci vásár is hangulatos, igaz, Egerben több az utcai zene” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy szerinte a fiatalok körében már nem olyan népszerűek az adventi vasárnapok, annál inkább az egész adventi időszak. „Mi ugyan gyújtunk gyertyát, de több ismerősöm is mondja, hogy már nem igazán szerez be adventi koszorút, mert ez a része az ünnepvárásnak nem foglalkoztatja” – osztotta meg álláspontját. Arra is kitért, hogy szerinte az adventi időszakot nagyon jó megélni, hiszen hosszabb idő van így felkészülni az ünnepre, és erre szerinte ebben a rohanó világban nagy szükség van.