A Pandúrház Minibölcsődét adták át csütörtökön Csobajon. Ivanics Imre, a település polgármestere az átadón azt hangsúlyozta, hogy kistelepülésként, mindennek tudnak örülni.

„Nagy öröm számunkra, hogy egy bölcsődét adhatunk át a településen” - hangsúlyozta. Hozzátette: az út rögös volt, mert egy régebbi épületszárnyat szerettek volna átalakítani, de végül egy teljesen új épületrészt vehettek birtokba szeptembertől a gyermekek. „Mindazt szeretnénk elérhetővé tenni a településen, amely a nagyobbakban is elérhető” - mutatott rá.

Különleges adottsággal rendelkező település

Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese azt emelte ki, hogy Csobaj egy fantasztikus hely. Egy különleges vidék és gazdag történelmi múltra tekint vissza a település. Rámutatott: 32 kilométer utat építettek az elmúlt években a térségben, ezzel is segítve az infrastruktúra fejlődését.

„A Magyar Falu program egyik legfőbb célkitűzése, hogy a kis településeket támogassák, így a mai átadó is ennek a programnak köszönhető” - mutatott rá. Arról is beszélt, hogy a település hatalmas turisztikai fejlesztések előtt áll.

Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy a magyar kormány egyik kiemelt célja a családok támogatása. „A családpolitikai intézkedéseink arra szolgálnak, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen” - húzta alá. Hozzátette: az is fontos célkitűzése a kormányzatnak, hogy a vidéket is erősítsék, akár egy pár száz lélekszámú településen is.