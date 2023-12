Karácsony. Fenyőünnep, pogány szertartások. Ehhez az időszakhoz számos legenda, hagyomány fűződik. Az ünnepség sokkal ősibb, mint maga a kereszténység. Ezen a napon a családok tagjai, a jó barátok összegyűlnek, és ajándékokkal kedveskednek egymásnak. Napjainkban, az ünnep vallási jelentősége csökkent, de a föld számos országában több, mint egymilliárd ember ünnepli meg különböző módon e napot…

*

Karácsony, 1941: A legszebb karácsonyesték az ember gyermekkorából valók. Lámpagyújtás után beparancsoltak bennünket az udvarról. Kint szállingózott a hó, a konyhában kalács- és ételillat terjengett, és minket, gyermekeket az ablak világoló négyszöge vonzott. Mi lehet odakinn...

Karácsony este. Az úton a lámpa világa előtt egyre sűrűbben húztak el a tömött hópelyhek, és ahogy múltak a percek, odakint egyre világosabb lett. Betakarta a fákat, a házakat, az út sarát a puha, fehér hó.

Mi észre sem vettük, hogy csak nagyapánk van velünk a konyhában. Oroszlánokról és tigrisekről mesélt, amelyekre Afrikában vadászott.

Nyílt az ajtó. Fekete ruhás asszony jött a szomszédból.

- Még mindig vajúdik az Irma - mondta. - Mintha már könnyebb lenne neki. Lehet, hogy ma születik...? Ezen a napon. Milyen boldog ember is lesz egész életében! Csak meg ne haljon, istenem! Meg ne haljon...

- Miért halna meg? - mondta dühösen öregapám, miután elment. Visszatért az oroszlánjaihoz.

Ekkor hallottuk meg a csengőt. Messziről jött a hang, talán a szoba hátsó feléből. Finom üvegszerű hangja volt, törékeny, mint a csönd, amelybe belehallgatóztunk… Azután kinyílt az ajtó, ott állt a fenyőfa szaloncukrokkal, csillagszórókkal, gyertyákkal feldíszítve. A fának fenyőillata volt, a gyertyáknak kesernyés templomszaga. Szép volt a játék is, amit kaptunk, de azon a napon valahogy mégsem örülhettem. Meghallottam anyám hangját:

- Miért kell folyton oroszlán mesékkel traktálni a gyerekeket?! Egy szó sem igaz belőle, maga tudja legjobban. Még Budapesten sem volt soha...

Azután a gyerek ott a szomszédban megszületett…

*

Hajdu Gábor

Karácsony, 1954.: Néhány félóra kevés, hogy kitörölje az emberekből a motorok nehéz, elnyújtott hangját, az olaj és égett pakura szagát. Kevés, hogy befedje a fáradtság izmot szurkáló apró tűit, a szem nehezülését, az égető csípést, amelytől kibuknak a könnyek...

Odakint csípős szél fúj. Megremegnek az ablakok. A hegesztőmotorok elcsendesültek és talán a kintmaradók bogárhátára terítettek egy-egy kátrány papírt, hogy ne érje nedvesség, hó, ha esik.

A szobában hárman voltunk. Munkásszállás, Kazincbarcika.

- Ma este jön a kis Jézus és én még nem is mosakodtam.

Karácsony van. Ünnepeljünk!

Krumplit sütöttünk és egyikünk lement borért. Tenyérnyi fenyőgallyat talált az, aki a bort hozta. Valaki rátaposott az utcán, a tűlevelek finom szilánkjait szétroncsolta az a lépés, az ág egyik felén. A zöldet az asztal közepére tettük. Illata betöltötte a szoba levegőjét, s ahogy egyre halványultak a délután emlékei, úgy jött egyre közelebb a karácsony.

Behunyt szemmel dőltünk hátra a széken és a tiszta családi karácsonyokra emlékeztünk. Fenyőfákra, csillag-karácsonyokra és szánkózásra, vizek meghártyásodott bőrére, amely fölött könnyedén átsiklik a tovacsúszó láb.

Később a gyertyák vibrálását is láttam, hallottam anyám hangját, és nem értettem, hogyan feledkezhettem meg arról, hogy ezen a napon ajándékot küldjek neki.

*

Karácsony, 1972:

- Mit vársz a Télapótól?

- Egy nagy babát, egy macit és egy...

- Én öltöztetőset! Tudod mama olyat, amit öltöztetni lehet és fürdetni...

- Most én beszélek, te ne szólj bele!

- A zárt ajtón át hallik a beszéd. Két cérnavékony hangot szűr halkan az alig látható rejtett hasadék.

A szobában villany ég, szaloncukor sokasodik a fán. A gyertyák, csillagszórók és a díszek is helyükre kerültek. Mint régen.

Az ajándékok... Képeskönyv, baba, maci, másik baba. Játékok, két pulóver, használati tárgyak, csecsebecsék. Éppen odaférnek a fa köré, az asztal alá. Valahonnan motorhang hallik, a csúszós úton, a házak között nehezen küszködve húzat fel az alig látható emelkedőn is egy megrakott gépkocsi.

A házak falai mögött, a meleg szobákban sorra kigyúlnak a gyertyák. Látom a fellobbanó lángokat, a csillagszórók szétpattanó szikráit.