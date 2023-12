Köszöntőjében György István elmondta, „büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt bő évtizednek az egyik legsikeresebb kormányzati fejlesztése a területi közigazgatás területén történt, ezen belül is a kormányhivatalok, járási hivatalok, majd a kormányablakok rendszerének kiépítésével. Az elmúlt években mintegy 50 milliárd forintból a kormány több mint 500 épület a megépítésről döntött, melyből a megyei főispánok az energiahatékonyság programok keretében és egyéb építési beruházásokat és felújításokat tudtak megoldani vármegyéjükben”.

Ügyintézés, akár otthonról

A most megújult ügyféltér az ország első második generációs kormányablaka, a vármegye 24., az ország 314. kormányablaka az állam és polgárainak találkozási pontja – tette hozzá. Majd államtitkár ismertette, hogy nagyon magas ügyfél elégedettséggel dolgoznak a kollégák az integrált ügyfélszolgálaton. És kiemelte azt is, hogy „túl vagyunk a 12,3 millió ügyfélen”, de a hatékony, szakszerű segítség a fontosabb a gyorsasággal szemben, mondta. Az államtitkár arról is tájékoztatást adott, hogy az elkövetkezendő időben a digitalizáció bizonyos ügytípusokban majd lehetővé teszi azt hogy nem kell az ügyfeleknek felkeresni személyese a kormányablakot, hanem otthonról is el tudja indítani az ügyet és akár pár nap múlva már a postán át is veheti az okmányt.