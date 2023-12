A „Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése” című TOP-os projekt záró rendezvényét tartották hétfőn a miskolci Polgármesteri Hivatal dísztermében. Miklós Viktor pályázati főosztályvezető felidézte: 2017-ben indult a program három szakasza. Először a Kiss Ernő utcai felújítás lett kész, utána a Hidegsor felújítása következett, az elhúzódott engedélyezési eljárást követő kivitelezés után a múlt pénteken pedig a hidat vehették birtokba a miskolciak. Helyreállt a forgalom, működnek a lámpák is, a plusz egy sávon is megindult a forgalom. A híd akár négy sávra is bővíthető ez akkor lehet aktuális, ha a Thököly utca is bővül a későbbiek során – tájékoztatott a főosztályvezető.