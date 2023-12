Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője délelőtt elmondta, délután 2-kor nyitják meg újra az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő kapuit a vendégek előtt.

„Garanciális javítások miatt zártuk be, nagyon sok munkát végzett el a kivitelező. Hétvégén Mikulás és Gru várja a gyerekeket, akiknek külön játszószobával, hajfonással készülünk. Őket szórakoztatja majd a Csodamalom Bábszínház is szombaton és vasárnap egy-egy előadással. A nagyobbaknak már ma lesz lehetőségük éjszakai fürdőzésre élő kubai zenével, majd dj-vel. Hétvégén csúszdaversenyt hirdetünk, valamint fiatal versenyzők jönnek, hogy szimultán sakkversenyeket játsszanak a vállalkozó szellemű vendégekkel vízben és szárazföldön egyaránt" – sorolta az ügyvezető.

Lezárul ugyan, de nem érnek véget a fejlesztések

Miklós Viktor, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pályázati főosztályának vezetője elmondta, 2017-ben indult el Miskolctapolca turisztikai fejlesztése.

„Több projekt is zajlik azóta, ezekbe tartozik a Csónakázó-tó megtisztítása, a körülötte található őspark rendbe tétele, valamint az utak felújítása. Teljesen új aszfaltréteget kapott az egész Miskolctapolcai út, az Iglói út egy szakasza, a Fagyöngy utca és a Csabai út egy része. Jövőre pedig készen lesz a Görömbölyi út felújítása is" – sorolta a vezető, aki az iszaptalanítás eredményeként még egy érdekességről is beszámolt: a néhol nyolcvan centiméter vastagságú iszap kiszáradás után belekerült egy debreceni útépítésbe.