A tardi nőtanács nagy elhatározásáról írt hatvan éve a megyei napilap. A terv, amit meg akartak valósítani, csak náluk volt újdonság, mert számos más községben megvalósították már. Hogy ne csigázzuk az olvasót: sütő-főző tanfolyamról volt szó, amelyről rögtön meg is tudhattuk, hogy jól sikerült.

Huszonnégy résztvevővel zajlott a képzés. Eleinte gondot okozott, hogy hol tartsák a programot, honnan vegyenek edényeket, de aztán minden megoldódott, s elérkezett a záróünnepség ideje is. Az asszonyok kiállították főztjüket, és mind megették a kiállított tárgyakat. Mindenki elismerést aratott. A jó hangulatot fokozta a híres tardi bor is.