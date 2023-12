Régen tapasztalt gazdag termést hozott az utóbbi két ősz Európa szőlőtermelő országaiban – jelezte az Észak-Magyarország negyven évvel ezelőtti írása. Ami egyfelől jó, másfelől megoldandó gond: nem volt könnyű a bor értékesítése sem a hazai, sem a külhoni piacokon. Mindez új, különleges termékek előállítására kényszerítette a szőlőtermelő gazdaságokat.

A Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági egyik újítása az új Furmint néven, olcsón forgalmazott aranysárga színű, könnyű, kellemes, szinte „fiatalos” borital, amely igen szép címkézésével is felkelti a figyelmet. A másik az ötcsillagos Tokaji borpárlat. Ezt a bodrogolaszi üzemben addig is készítették kisebb mennyiségben, de a kereskedelmi árusítását csak ekkor kezdték meg. A harmadik, új termékük a Tokaji pezsgő. Ilyet még sohasem gyártottak Tokaj- Hegyalján – jegyezte meg az írás. A készítéséhez szükséges alapbor is tokaji, a gazdaság pincéi szolgáltatják, ami maga is biztosítéka a kitűnő minőségnek. Különlegességét mégis az adja, hogy az édesítését — más pezsgőkészítő üzemektől eltérően — nem úgynevezett pezsgőlikőrrel, hanem valódi tokaji aszúval végzik – avatott be a megyei napilap.