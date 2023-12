Az évek múlásával számos hagyomány és szokás változik, és ez igaz a szilveszteri ünnepekre is.

A „modern ünnepelt”

Kőhalmi Péter mindig is a modern és trendi szórakozás híve volt.

„Régebben bulikban és diszkókban ünnepeltem, ám az utóbbi években egyre gyakrabban választom a szállodai vagy klubszintű rendezvényeket” – mondta. Arra is kitért, hogy az élő zenés fellépések, a látványos tűzijátékok és a high-tech szórakozóhelyek varázslatos környezetet teremtenek. „Az igazi szórakozásért és a modern technológia által kínált lehetőségekért rajongok. Az online kapcsolattartás révén barátaimmal és a családommal is könnyen összekapcsolódok, így az év utolsó perceiben sem érzem egyedül magam” – mondta.

A hagyományőrző családanya

Bodnár Anna mindig is a család számára élt. „A hagyományok és a meghitt családi összejövetelek mindig fontosak voltak számomra, és a szilveszter sem kivétel. Régen a nagyszülők házában ünnepeltük az év utolsó napját, és ez a hagyomány azóta is fennmaradt” – ismertette. Arra is rámutatott: az asztalon a klasszikus ételek, a kívánságok és az éjféli harangszó hozzátartozik a szilveszteri rituáléjukhoz. Azt is hangsúlyozta, hogy számára ezek a hagyományok az év búcsúztatásának és az új év köszöntésének szent pillanatai, amelyek összekötik a múltat és a jelent.

Van, aki baráti közösségben tölti

Sós Julianna amióta felnőtt lett mindig is a baráti közösségeivel ünnepelte a szilvesztert. Arra is rámutatott: régen házibulikban, barátokkal közösen éjszakáztak és buliztak, de az idő múlásával ez a szokás is átalakult. „Most már gyakran együtt készülünk egy-egy barát otthonában, ahol a laza hangulatú beszélgetések, az ételkészítés és a közös játékok teremtik meg az ünnepi hangulatot” – mondta.

Az emberek szilveszteri szokásai is eltérőek, és az évek alatt változtak. A modern trendek, a családi hagyományok és a baráti közösségek mind-mind befolyásolják azt, hogyan ünnepeljük az év utolsó napját. Az egyetlen dolog, ami állandó, az az, hogy mindenki a maga módján találja meg azt az ünnepi hangulatot, ami számára a legfontosabb és a legkedvesebb. Az idő múlásával a szilveszter továbbra is az öröm, a szeretet és a remény ünnepe marad, csak éppen mindannyiunk saját egyedi módján.