Tiszta és fényesebb

A megújult aluljárót magunk is kipróbáltuk és megnyugvással vettük tudomásul, hogy az életveszélyesnek nyilvánított lépcsősorok végre biztonságosak. Oldalt acélkorlát segíti az időseket a fel és lejutásban. A korlát alatt van egy ledes fénycsík is, ami segíti a tájékozódást. A lenti folyosók világítása is megújult és a főfolyosó faláról eltűntek a - több esetben - több évtizedes hirdetések, falragaszok.

Reméljük, a megújult Búza téri aluljáró sokáig fogja biztonsággal szolgálni a miskolciakat és a városba érkezőket.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.