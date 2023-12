„Sok extra forrást kellett még kérni a projekthez a támogató Európai Uniótól. Eredetileg háromszáz fa kivágása szerepelt a tervben, amiből kétszázat sikerült megmentenünk, így zöld módon újult meg az Őspark, ami egyben közösségi tér. A 24. órában tudtuk megmenteni a Csónakázó-tavat is a teljes eliszaposodástól. A sikeres fejlesztés által nemcsak Miskolctapolcát, hanem Miskolcot is feljebb helyeztük a magyar turisztikai desztinációk sorrendjében, amiből az itt élők is profitálnak” - hangsúlyozta Szopkó Tibor.