Több mint 200 millió forintból korszerűsítették a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. projektjének köszönhetően a Dr. Ablonczy Pál Egészségügyi Központot Cigándon. A százszázalékos támogatásból új napelemes rendszert állítottak üzembe, ezzel a fenntartási költségek jelentősen csökkennek – közölte a hivatalos projektzáró rendezvényen pénteken dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: az épület korszerűsítés keretében két új nyílászárót építettek be, a szakrendelőkben pedig új infrapaneles kiegészítő fűtés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet. Megtörtént a padlózat és a falburkolat cseréje is. Ezen kívül húsz szakma számára szereztek be informatikai-, orvostechnikai eszközöket és bútorokat - sorolta. Ezek közül kiemelendő a két nagy értékű ultrahang diagnosztikai rendszer, az úgynevezett transzkraniális doppler (a koponyán belüli erek vizsgálatához), a szemészetben használható kinetikus periméter, a fényterápiás kezelő, valamint a tíz fizikoterápiás készülék. Ezen eszközöknek köszönhetően nemcsak a meglévő szolgáltatások korszerűsödtek, hanem új, Cigándon eddig még nem elérhető kezelések is elvégezhetők, így a fejlesztés nagyban hozzájárul a prevencióhoz és a fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának csökkenéséhez – emelte ki dr. Hörcsik Richárd.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával idén február és július között csaknem 210 millió forintból valósult meg.

Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere aláhúzta: "bár nem vagyunk könnyű helyzetben, de továbbra is kiemelt célunk, minden rosszindulatú híresztelés ellenére, hogy az egészségügyi szolgáltatást biztosítsuk és fenntartsuk Cigándon. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek megkönnyítik az üzemeltetést" - közölte.