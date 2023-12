Azt is megosztotta a boon.hu-val, hogy a leggyakrabban a Bükkben szerveznek túrákat.

„Ezek az autók nagyjából 150 és 200 méter közötti hatótávolsággal irányíthatóak, így mi is sétálunk velük, közben könnyeden beszélgetünk és kikapcsolódunk” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy különböző versenyeket is szoktak szervezni. „Vannak, akik országos versenyeken indulnak, amelyek kortól, nemtől függetlenül is jó közösségformáló programok” – hangsúlyozta.

Nézze meg a videót is!