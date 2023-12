Könyvritkaságot vehettek kézbe a résztvevők. Egy ritka sorozat folytatását a Nemesi címereslevelek Abaúj, Torna és Zemplén vármegyék levéltáraiból című kötetet mutatták be ma délután a vármegyeháza dísztermében.

Ez már a negyedik kötet

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az ide évben az önkormányzat számára új lehetőség nyílt meg. Új területen sikerült bizonyítaniuk nem is kis sikerrel. ,,Nagy szükség volt mindenki szaktudására elszántságára és munkabírására is. Kiadói tevékenységünket a siker szava jellemzi. Gyakorlatilag már kis portfóliónk van ebből a tevékenységből, hiszen ebben az évben ez már a negyedik kötetünk. Ez a könyv is, akár a többi a teljesség igényével tárja fel térségünk múltját. Olyan ablakot nyit a múltra, amely eddig nem csupán zárva volt, de nem is létezett. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkáját” - fejtette ki az elnök.

Őrizni, ismerni és tovább adni

,,Eddig ilyen mélységben, ilyen oldalról ezt a témát még nem rendezték kötetbe. A nemesi magyarság gazdag múltja nem csupán különleges ismereteket, emlékeket őriz, hanem szilárd iránytűként is szolgál számunkra a jelenben. Őseink ránk hagyományozott emlékeit őrizni, ismerni és tovább adni nemzeti lényegünk. Ezt a vállalást teljesíti ez a kötet is, amely 91 nemesi levelet és címert tartalmaz” - tette hozzá Bánné dr. Gál Boglárka.

Az alkotók közül Bodnár Tamás főlevéltáros beszélt a munka hátteréről. ,,A mai vármegyénk több vármegye és 19 gömöri település összevonásával jöhetett létre, melyek mindegyike önálló levéltárral rendelkezett. A kutatásokat a második könyvhöz Sátoraljaújhelyen és Kassán végezték.”

Kuriózum a kötet

Hozzátette, mivel egyre több nem szigorú szakmai érdeklődésű ember szeretné ezeket a szövegeket elolvasni, így a latinról magyarra történő fordítás vonzóbbá teszi a jelenleg is kiadott kötetet. Kiemelte, külön kuriózumnak számít, hogy a kassai levéltárban olyan szövegeket, címereket találtak, melyek még sosem voltak közölve. A kötet időrendben és megyénként mutatja be az adományleveleket. Remélik, hogy hamarosan Gömör vármegye levéltárát is felfedezhetik.