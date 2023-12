Miskolcon koncertekkel és látványos fényshow-val búcsúztatják 2023-at. A Szent István téri színpadon hazai és külföldi előadók szórakoztatják ma éjjel a közönséget, a többi közt a zenei listák tetejére jutott, világhírű dj, Imanbek is zenél majd, aki fiatal kora ellenére a Grammy-díj elnyerése mellett az amerikai Billboard élére tört. A program 18 órakor a Vadkelet koncertjével indul, és másnap hajnali 2 óra tájban Tomy Montana dj, producer műsorával zárul. Közben fellép többek között a Bikini és Vígh Attila, azaz Willcox is, és itt lesz a zalaegerszegi Zaporozsec is.

Szilveszteri fényvariáció

Az ingyenesen látogatható miskolci programok mellett a nemrég átadott, felújított avasi kilátó is meglepetéseket tartogat az esztendő utolsó, majd első napján. A város iránytűjének is nevezett épület egy fényshow-val vezeti át a közönséget a jövő évbe. December 31-én 17:00-tól ugyanis a kilátó karácsonyi fényeit egy szilveszteri fényvariáció váltja fel. Majd éjfél előtt egy visszaszámlálás következik fényvillanásokkal, az újév beköszöntével pedig 00:35-kor elindul a különleges fény­show, ami egészen 01:05-ig tart majd.