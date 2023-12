„Hogy vagy Miskolc” – címmel indít akciót a miskolci Demokratikus Koalíció (DK), erről Hegedűs Andrea, a DK és az LMP polgármesterjelöltje és egyben a Gyurcsány-párt országgyűlési képviselője beszélt hétfői sajtótájékoztatóján. „Ez egy öt alkalmas akció lesz, amely során a város több pontjára települünk ki” – mondta.

Akcióba kezdenek Veres Pál ellen

A helyi párt egy másik akciót is belengetett a napokban. „A következő időszakban tájékoztató kampányt indítunk arról, ki is az igazi Veres Pál” – hangsúlyozták. Portálunk megkérdezte, hogy mikor indul ez a program, illetve azt is, hogy milyen elemei lesznek. Hegedűs Andrea azt válaszolta a boon.hu-nak, hogy „még kidolgozás alatt áll” a Veres Pál, jelenlegi miskolci polgármesterrel kapcsolatos tájékoztató kampányuk, de az már biztos, hogy csak a jövő évben indul el és több pontból fog állni.

A DK és az LMP miskolci polgármesterjelöltje a közösségi oldalán egy posztot is tett közzé a sajtótájékoztatót követően, amelyben a jelenlegi városvezetést bírálja. „Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy a döntés- és cselekvőképtelenség, irány- és elvnélküliség, a felelősségvállalás hiánya tarthatatlan” – véli a Gyurcsány-párti politikus. Azt is írja, hogy a DK közvélemény kutatása alapján a miskolciak is változást szeretnének a városi politikában. „A miskolciak a DK ellenzéki politikájára igent mondanak, valódi ellenzéki változást akarnak” – húzta alá.