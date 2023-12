Tömzsi, gömbölyű, vékony, magas, alacsony, cukorsüveg, háromszög alakú, sűrű, szelős, luc, nordmann, ezüst – sorolhatjuk a fenyők fajtáját, méretét, mint Gombóc Artúr a csokoládé típusait. Már elkezdődött a fenyőfa árusítás Miskolcon. A vásárlók több helyszínen is megtekinthetik a karácsonyfának valót.

Jobban formázható

A hagyományos luc és ezüst fenyők, amelyeknek régen nagy sikere volt, illetve a nordmann fák találhatóak meg nálunk, amely irányba tolódott az elmúlt évek alatt a piac

- mondta Hajnal Sándor fenyőfaárus. Hozzátette, ennek egy nagyon egyszerű magyarázata az, hogy a nordmann fák szépen formázhatók már egészen kiskoruktól, klasszikus karácsonyfa formát lehet belőle kialakítani. Bár lassabban nőnek, azonban nagyon hálás a fogyasztók irányába is, hiszen kevésbé hullik - mondta az eladó.

Szobafenyőtől a több méteresig

Akárcsak az elmúlt évek alatt, idén is számos méretben találhatóak náluk fák. Az egy métereseket általában az idősebbek, a nyugdíjasok viszik, valamint azok, akik elutaznak és jelképesen legyen a házban, vagy a sírokhoz is szoktak vinni belőlük. Emellett pedig egészen a hat méteresig, a templomokba való fákból is tudnak választani a vásárlók.