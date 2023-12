Lezárult az Interreg szlovák-magyar partnerségi program, amely összesen három kastélyt érintett, és a műemléki épületek helyreállítása, megóvása mellett célul tűzte ki szellemi örökségünk megőrzését, valamint olyan élményalapú attrakciók létrehozását, amelyek több turistát vonzanak, és az eddigieknél jobban megszólítják a fiatalabb korosztályt is – hangzott el a projektzáró rendezvényen kedden Pácinban. Gégény Zsuzsanna, Pácin polgármestere köszöntőjében elmondta: a település régi vágya vált valóra a felújítással. Emlékeztetett rá, hogy a kastély tulajdonosai a történelem során mindig példaként szolgáltak a páciniak előtt, a maguk lehetőségeivel élve igyekeztek utánozni például az öltözködésüket, de gyakran adták gyermekeiknek a bárói családok tagjainak keresztneveit is. A kastély manapság nemcsak Pácin, de az egész Bodrogköz egyik kiemelt turisztikai célpontja, évente átlagosan több mint tízezer látogatót fogadnak itthonról és külföldről egyaránt. Elégedettségüket a vendégkönyv bejegyzései is igazolják – tette hozzá a polgármester. Éppen ezért nagyon fontos volt az a fejlesztés, amely a most lezárult pályázati program során – egyfajta karácsonyi ajándékként - valósult meg – emelte ki Gégény Zsuzsanna.

Újabb, komolyabb léptékű felújítás

Dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezetője kiemelte: a 442 éve épült pácini-kastély 1581-ben épült, de csak két év múlva, 1583-ban költöztek bele a lakói. Ezt követően összesen 25 tulajdonosa volt, közülük 18 a Sennyey családból került ki. A legjelentősebb változás az épület történetében 1945-ben történt, amikor államosították, ezután többféle funkciót töltött be, majd az utolsó nagyobb, régészeti feltárással egybekötött felújítás 1977 és 1987 között történt, amikor a kastély teljesen megújult és létrehozták benne a Bodrogközi Kastélymúzeumot – sorolta a szakember. Azóta most jött el az ideje annak, hogy az épületen újabb, komolyabb léptékű felújítás történjen – húzta alá dr. Virág Zsolt. Hozzátette: a már meglévő kiállítás a fiatal generáció megszólítására is alkalmas elemekkel bővült, amelyek egyebek mellett a tulajdonos családok életét, valamint a kastély hétköznapjait mutatják be.

Kép a kastély felújításáról

Fotó: BSZA

276 ezer euró

Érdekességként említette az egykori tulajdonosok közül Sennyey Istvánt, vagyis a „Pista bárót”, aki korának legendás fogathajtó bajnoka volt. A projektre összértéke csaknem 276 ezer euró volt, amiből a kastély tetőszerkezetének cseréjére, valamint teljes külső- és belső felújítására jutott pénz – hangzott el. Dr. Virág Zsolt mindezek mellett beszélt a tokaji Zeleméry-kúrián történt munkálatokról is. Mint elmondta, az épület egy lyukpincéből és présházból kiindulva 1565 óta nyolc építési periódus alatt nyerte el mai formáját. Ott komoly felújítási és statikai munkákra volt szükség. Mivel az épület mögötti talaj csúszásnak indult és nyomta a kúria falait. A harmadik partnerrel, vagyis a szlovákiai, tőketerebesi Andrássy-kastéllyal továbbra is szoros szakmai kapcsolatot szeretnének ápolni a résztvevők a turisztikai vonzerő növelése érdekében, például közös programokkal – hangzott el a rendezvényen.

Bővül a Bodrogköz kínálata

Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő, aki maga is nagyban hozzájárult a program sikeréhez, lapunknak elmondta: Pácinban a rendelkezésre álló támogatás felhasználásával a külső homlokzati munkálatokkal, a tetőhéjazat cseréjével, a bádogos munkák elvégzésével, a belső festéssel és élményelemek, valamint interaktív módszerek beiktatásával a látogatók helyben eltöltött idejét szeretnék növelni. Szót ejtett arról is, hogy a pácini kastély felújítása fontos eleme az egész Bodrogközt érintő idegenforgalmi fejlesztési projektnek. Ennek keretében a karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpontot fejlesztenék, Karcsán pedig az Árpád-kori templomhoz 300 millió forint értékű beruházás eredményeként egy református látogatóközpontot szeretnének létrehozni, amely pályázat jól halad – közölte. További kiemelt része a térség turisztikai életének a cigándi Bodrogközi Múzeumporta, ahol szintén vannak további fejlesztési tervek – emelte ki. A honatya aláhúzta: további turisztikai beruházásokat remélnek a szlovákiai és magyarországi Bodrogköz összefogásával elkészülő fejlesztési elképzeléstől is, amihez mindkét kormánytól várnak támogatást.