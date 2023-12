„Ez a karácsonyi, ez egy érzékenyebb időszak a maga fennköltségével, viszont egy fegyveres testületnek vannak olyan előírt, meghatározott feladatai, melyek nincsenek tekintettel, sem az érzelmekre, érzésekre sem az ünnepekre2 – kezdte Rácz Péter. A tartalékos főhadnagy viszont kiemelte, hogy a katonák mindig is a társadalom egy fontos részét alkották, közösséget építve, összetartó csoportot alkotva.

„Azt szoktuk mondani, hogy a katona soha nincs egyedül, mert a kiszabott feladatokat nem egyedül, hanem többen, kisebb nagyobb csoportban hajtják végre. Az esetleges magányosság érzését tudja ez tompítani, mert mindig van a katona mellett valaki”- mondta. Rácz Péter tartalékos főhadagy elmondása szerint körülötte döntően családos emberek dolgoznak, de néhányan vannak olyanok is, akik külföldi missziót teljesítenek pl. egy olyan országban ahol nem is ünnep a karácsony, de ők is megállnak majd egy percre, hiszen az ünnep az ünnep.

Bajtárs jóban-rosszban

„A család hiánya ekkor még jobban felerősödik, ha távol teljesít szolgálatot a katona. A bajtársak viszont át tudnak segíteni a keményebb időszakon. És a szervezet is figyel rá, hogy a katona, ha nem otthonában tölti az ünnepeket, egy kicsit meg tudjon állni vagy ünnepi étkeket kapjon vagy apró figyelmességeket, hogy érezze, valakinek fontos” – mondta Rácz Péter. Ezáltal a magyar katona mindig megbecsülve érezheti magát -tette hozzá.

Kérdésünkre a tartalékos főhadnagy elmondta a női katonáknál, akiknél a gondoskodás frekventáltabban jelentkezik, érzékenyebbek ebben az időszakban, hiszen a magyar családmodellben a nő szerepe ilyenkor karácsonykor még jobban felértékelődik, ők a család összetartó ereje és ők vezénylik le a családi eseményeket, ünnepeket – hangsúlyozta. A Toborzó Irodán belül is megünneplik a karácsonyt, apró figyelmességekkel ajándékozzák meg egymást, hiszen sok nehéz és embert próbáló pillanatot tudnak ezek a gesztusok oldani. A legfontosabb, hogy együtt kell egy irányba tartani a a katonáknak, hogy eredményes legyen a munka – tette hozzá.

„Én hálás vagyok, hogy itt megtaláltam azokat az embereket akikkel együtt küzdhetünk a közös céljainkért” – mondta Rácz Péter.

A hagyományos értékrend nyomában

A fiatalok számára értékes példát mutat ez a világ Rácz Péter főhadnagy szerint. „Mi egy zárt közösséget alkotunk és a jó példát látja a katona, különösen fiatalabbaknak, a Magyar Honvédségnek komoly nevelőhatása van. A magyar katonának, mint emberileg, mint szakmailag nagyon magas a nívója, erre nagyon sok időt és eszközt is áldoz a szervezet. A katona ugyanolyan érző lélek, mint a mentős, a tűzoltó vagy a rendőr.

A karácsonyra visszatérve elmondta, hogy az egyik legfontosabb pillanata az évnek ez az időszak és a legfontosabb hogy ne csak kimondott szavak legyenek, a szeretet, a gondoskodás, az odafigyelés, hanem tartalommal legyen megtöltve, minden családban, zárta gondolatait Rácz Péter tartalékos főhadnagy.