Boldogságtól csillogó gyermekszemek fogadtak bennünket Hernádnémetiben, a Sütni Jó! Alapítvány sütödéjében. Az alapítvány vezetője, Galamb Alex, a "borsodi pék" és kis védencei számára vittük el azokat az ajándékokat, amelyeket az Észak-Magyarország és a Borsod Online olvasói, valamint az akció mellé állt vármegyénkbeli vállalkozások és vállalkozók gyűjtöttek össze a szeretet ünnepére. Játékokat, ruhadarabokat, tartós élelmiszert tartalmaztak a csomagok és a dobozok.

Mélyszegénységben élnek

Karácsonyi Segítünk akciónkat minden esztendőben azért indítjuk, mert tudjuk, tapasztaljuk, nem minden gyermek él olyan körülmények között, hogy karácsonykor a szépen feldíszített fenyő alatt sok-sok ajándék várja. Olyan családok is élnek a környezetünkben, amelyek annak is örülnek, ha az ünnepek alatt lesz mit enniük, és be tudják fűteni lakóhelyüket. A Hernádnémetiben lévő Sütni Jó! Alapítványnál, Galamb Alex védőszárnyai alatt nevelkedő 15-20 mélyszegénységből indult gyermek számára szerettünk volna ezúttal csodálatossá tenni a karácsonyt. Amit tapasztaltunk azt mutatja, sikerült!

Megkérdeztük a gyerekeket: ki akar olyan lenni, mint Galamb Alex? Minden kis kéz a magasba lendült.

Fotó: Ádám János

Köszönet a segítőknek

Az átadáson Csákó Attila, az Észak-Magyarország és a Borsod Online főszerkesztője felidézte azt az utat, amit a mélyszegénységből induló Galamb Alex járt be: a borzasztóan nehéz gyermekkor után kitartással, szorgalommal, tanulással kihúzta magát a kilátástalanságból. Példakép lett, akit ma már egy ország ismer. "Alex tevékenysége nyomán nem csak a pékműhelyben - ahol finomságok készülnek – van jó meleg, de nagyon sokak szívében is. Alex célokat fogalmaz meg, közösséget teremt. Köszönet jár érte neki! Kérem, kérjük, folytassa a megkezdett utat!"

Csákó Attila megköszönte olvasóinknak, a szerkesztőség munkatársainak, dr. Barkóczi István miskolci vállalkozónak (ő személyesen is jelen volt az átadáson), Hercsik Istvánnak és Hercsik Dávidnak, a DHJ és a Mento Kft. vezetőinek és munkatársainak, valamint az ÉRV Zrt. vezetőinek és munkatársainak a sok-sok adományt, ami bearanyozza a hernádnémeti gyerekek karácsonyát.