A Hámori Waldorf Iskola diákjai szépen becsomagolt könyveket hagytak el december 15-én, pénteken Miskolcon, a város különböző pontjain. Az adventi akciót szervező pedagógusok arra kérték tanítványaikat, hogy hozzanak magukkal az iskolába egy könyvet, amit már elolvastak és úgy gondolják, örömet szerezhetnek vele valakinek, egy idegennek. A gyerekek nagy izgalommal készültek, tervezték, hogy hol fogják elhagyni majd az ajándékot.

Azt üzenték a miskolciaknak, hogy: ha talál egy becsomagolt könyvet, vigye haza bátran! Ha nem tetszik a könyv, adja tovább másnak, aki örülhet neki! Mert adni jó, és meglepetést találni is jó, olvasni pedig még jobb – vélekednek a waldorfosok. Úgy tűnik, célba is ért néhány meglepetés, mert a közösségi médiában már többen is posztoltak róla, hogy egy „idegentől” kaptak karácsonyi ajándékot.(a szerk.)