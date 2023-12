A karácsony közeledtével fontos kérdés, hogy milyen fenyőfánk legyen. Élő, műfa, vagy teljesen egyedi, saját kézzel készített példányt öltöztessünk díszekkel, égőkkel. Utóbbi előnye, hogy egészében vagy részleteiben átörökíthető a következő karácsonyra.

Ha szeretünk mindent saját kézzel készíteni, akkor ez alól a karácsony sem lehet kivétel. Egy kis kreativitás, képzelőerő, kézügyesség, és több évre megoldódik a karácsonyfa­kérdés. A méret adott, de a színek akár évente is változtathatók. Vagy a fakeretbe foglalt díszeket be is vonhatjuk zöld girlanddal, és arra akaszthatók a díszek.

Végigjártuk a Miskolc sétálóutcáján lévő kreatív termékeket is forgalmazó boltjait, hogy volt-e már ilyen irányú kereslet náluk idén, hiszen már a fenyőfák árusítása is a végéhez közeledik. De minden helyen nemleges választ kaptunk, ebből az egyik bolt eladója arra következtetett, hogy feltételezésünk ellenére mégis ragaszkodnak a miskolciak az élő vagy műfenyőhöz. Az eladó véleménye szerint pedig ez sokkal praktikusabb, könnyebb azokat mozgatni, főleg idősebbeknek, bár ők sokszor kis asztali díszekkel is megelégednek, vagy az adventi koszorú varázsolja lakásukba a karácsony hangulatát, amíg a család nincs velük, vagy ha egyedül kell tölteniük ezeket a napokat.

A másik boltban egy vásárló hölggyel sikerült beszédbe elegyednünk. Gizella még nem tudja, hogy milyen karácsonyfája lesz, élő vagy műfenyő. „Ami biztos, hogy minden évben beszerzek pár új karácsonyfadíszt, mellyel gazdagíthatom a gyűjteményemet, melynek alapdarabjait még a nagyszüleimtől örököltem. Sajnos annyi pénzem nincs, hogy minden évben teljesen más koncepció szerinti díszeket vagy minden évben más színeket vásároljak, de ezeknek a régi díszeknek eszmei értéke van, és nagyon ragaszkodom hozzájuk” – tette hozzá.