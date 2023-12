Az elmúlt évek alatt egyre több szálloda telt házzal készül a karácsonyra. Több napra foglalnak szobát a családok, párok, idősebbek is hotelekben töltik ezt az időszakot. Ünnepi hangulattal, feldíszített éttermekkel, előterekkel várják a vendégeket a szálláshelyek. Különböző programokkal is készülnek ilyenkor a hotelek, valamint forralt borral, teával, házi süteménnyel is kedveskednek.

Simon-Rácz Anett, a Calimbra Wellness Hotel szállodaigazgatója elmondta, azt tapasztalták az elmúlt 12 év alatt, hogy sokan töltik a karácsonyt szállodákban, hiszen minden alkalommal telt házzal üzemelnek ilyenkor ők is. Azt vették észre, hogy a foglalások egyre jobban kitolódnak. Míg korábban már nyáron megtörtént, most a többség ősszel foglalja le a szállást. Nagy számban párok vagy nagycsaládok érkeznek hozzájuk, akár több generáció is náluk tölti a karácsonyt. Idén is telt ház lesz az ünnepek alatt a hotelben.

Kényelmes kikapcsolódás

Teljesen megváltozott a karácsonyhoz való hozzáállás, a szokások. Míg korábban mindenki otthon töltötte az ünnepeket, manapság már szeretnek az emberek kicsit kényelmesek lenni és kikapcsolódni

- mondta el Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály elnöke.

Hozzátette, az utóbbi években hasonlóan frekventált időszakká vált a karácsony időszaka, mint a szilveszter. Telt házas vagy közel telt házas foglaltsággal mennek a régió négycsillagos szállodái. A vendégek pedig többnyire azokat a helyeket keresik, ahol van wellness részleg, illetve ahol nagyobb terek is megtalálhatóak, hogy az egész család kényelmesen ki tudjon kapcsolódni.

Azt tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban több szobát foglal le egy család, és igyekeznek az otthoni teendőktől mentesíteni magukat. Inkább eljönnek a szállodába, ahol mindenki tud kényelmesen reggelizni, ebédelni, vacsorázni, wellnessezni, este a bárban meginni egy finom italt. Úgy látjuk, hogy a vendégek erre szívesen áldoznak

- emelte ki az elnök.

Trenddé vált a szállodai karácsonyozás

Főként családok érkeznek, de akadnak nyugdíjasok is, akik egyedülállóak. A családjaik esetleg külföldön élnek, és hogy ne legyenek magányosak, eljönnek, a szálloda világában pedig jól érzik magukat a többi vendéggel, így nincsenek egyedül. Mondhatjuk úgy is, hogy ez már trendé vált az elmúlt évek alatt.

Hangsúlyozta, közel telt házasak már a szállodák, de akad még egy-egy ajánlat annak, aki nem otthon szeretné tölteni az ünnepnapokat.

Díszítik a fákat, éttermeket, hotelt

A sárospataki Hotel Bodrog Wellness igazgatójaként Bágyi Péter elmondta, az új trend miatt fontossá vált, hogy karácsonyi hangulatot teremtsenek a szállodákban, így van ez náluk is. Dekoratőrök díszítik fel a fákat, az éttermeket, magát a hotelt.

Akárcsak a többi szálláshelyen, mi is igyekszünk ilyenkor átadni a karácsonyi varázslatot. Hozzánk is évek óta visszatérnek a vendégek

- emelte ki.

Programokkal is kedveskednek ilyenkor a vendégeknek. ,,A félpanziós ellátáson felül ajándékba büféasztalos ebédet biztosítunk a számukra karácsony mindkét napján. A wellness részlegen pedig teadélutánt, gitár esteket tartunk süteménnyel, pogácsával, forró teával, forralt borral. Ha pedig a vendégek kimennek egy sétára a szállodákból, a városokban is karácsonyi hangulat várja őket.”