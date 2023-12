Másfél évszázaddal ezelőtt, 1873. november 17-én jött létre Buda, Pest és Óbuda egyesítésével Budapest – a jubileum alkalmából Budapest 150 címmel rendezvénysorozatot szervezett a főváros. A programokhoz Miskolc is csatlakozott annak apropóján, hogy 1849. június 24-én az a Szemere Bertalan adott ki miniszterelnökként rendeletet Pest, Buda és Óbuda egyesítéséről, aki nemcsak életében kötődött ezer szállal Miskolchoz, hanem végakaratának megfelelően hamvai ma is az avasi műemléktemetőben nyugszanak. Pénteken egy konferenciát tartottak Miskolcon a jubileumi alkalomhoz kapcsolódva. Az eseményen Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is részt vett, aki arról beszélt, hogy Szemere Bertalannak fontos szerepe volt Budapest egyesítésénél. Veres Pál, Miskolc polgármestere a két város közötti jó viszonyt emelte ki beszédében. A rendezvény végén közösen koszorúzta volna meg Veres Pál és Karácsony Gergely Szemere Bertalan szobrát a belvárosban, azonban erre nem került sor, mert időközben a miskolci városvezető és Karácsony Gergely is sietősen eltűnt, akik információnk szerint később koszorúzták meg a szobrot.

Karácsony mélyen hallgat

Az eseményt követően portálunk munkatársa kérdéseket szeretett volna feltenni Karácsony Gergelynek, aki sietően egy sajtótól elzárt részre távozott. Mint ismeretes, Tordai Csabánál, a főpolgármester jogi főtanácsadójának ügyvédi irodájában házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A gyanú szerint a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom botrányos, félmilliárdos adománygyűjtésének jegyzőkönyveit Tordai Csaba ügyvédi irodájában hamisíthatták meg a tanúvallomások alapján. A mozgalom korábban „mikro adományokról” beszélt, azonban kiderült, Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal 506 millió forintot fizetett be készpénzben az általa vezetett a 99 Mozgalom számlájára. A pénzek több mint négyötöde külföldi pénznemben, euróban és fontban érkezett a mozgalomhoz és azt kampánycélokra használhatták. A befizetések során a számlavezető OTP Banknak átadták az adománygyűjtés során keletkezett jegyzőkönyveket, amelyeket a pénzintézetnél gyanúsnak tartottak, ezért feljelentést tettek. Ebben többek között az szerepel, hogy az adománygyűjtő ládákba nem kerülhettek be úgy az összegek, ahogy a jegyzőkönyvekben szerepelnek. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy a költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatti nyomozás miatt gondolt-e már rá, hogy Tordai Csaba városházi munkavégzését felfüggeszti a büntetőeljárás idejére, beszélt-e a botrány kirobbanása óta vele, illetve azt is szerettük volna megtudni, hogy jár-e még be a budapesti városházára a botrányba keveredett főtanácsadó. A kérdésekre Karácsony Gergely nem válaszolt, és viharosan a sajtó elől elzárt részre menekült úgy, hogy közben a kollégáinkra az ajtót szinte rácsapták.