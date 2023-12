Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy lelkész családban hogyan tudják megélni a saját ünnepüket a gyülekezet lelkének ápolásán túl. Többek között erről beszélgettünk Hangóné Birtha Melindával, az avasi református gyülekezet lelkipásztorával.

Mit jelent önnek a karácsony?

A karácsonyról beszélni mindig óriási öröm és óriási felelősség is egyben. Az örömünket sokszor elhomályosítja, ami már hetekkel ezelőtt megkezdődik, a vásárlási láz. Ami elveszi az ünnep valódi fényét. Engem az zavar igazából, hogy intézményekben, munkahelyen úgy próbálnak ünnepi hangulatot teremteni, hogy mögötte nem igazán érzem a karácsony valódi lényegét, tartalmát. Amikor például egy iskolai ünnepségen, azt hallom, hogy felállítjuk a karácsonyfát és most a szeretetről foguk beszélni, akkor nem igazán érzem mindig emögött a lényeget. Mi a karácsony lényege? Ha magát a szót vesszük alapul, a karácsony, az inkarnáció szóból származik, ami azt jelenti, hogy testélétel. A karácsony tehát nem a mi szeretetünkről kell, hogy szóljon, hanem az ünnep lényege, hogy az Isten szeret bennünket és nagyra értékel minket. Az ajándékozás fontos, mert ezzel kifejezzük az egymás iránti szeretetünket, de ha nincs mögötte az a tudat, hogy ezt miért teszem, hogy ezt kiért teszem, akkor ez egy egyszerű születésnap lesz. És mitől több a karácsony? Hogy tudom, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban. Ez azért fontos, mert a magányosok, az egyedül élők nagyon nehezen élik meg a karácsony ünnepét. Nekik üzenem elsősorban, hogy nincsenek egyedül. Mert a karácsony arról szól, hogy veled vagyok! Amikor Jézus születéséről hírt kap Mária és József, akkor Józsefnek azt mondja az angyal, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő a szabadító, akiben velünk az Isten, Imánuel! Velünk az Isten! Nem vagyunk egyedül! És nem vagyunk magunkra hagyva és ez a legtöbb azt gondolom az ember számára, amikor ezt megérzi. Ott van velem a hatalmas Isten, akinek minden hatalmában áll. Hatalmában, hogy kiemeljen engem, abból a magányból, amiben érzem magam és megmutasson egy másik utat. A családok és gyerekek számára szintén nagyon fontos üzenet ez, a velünk lévő Istent ünnepelni. Azt az Istent, aki a hétköznapokban velünk van és az ünnepeket is vele tölthetjük, mégpedig úgy hogy este elmegyünk az istentiszteletre és ott az ő dicsőségére énekelünk vagy a gyerekek pásztorjátékot játszanak, és igen is legyen ez fontos. Mert jó, hogy otthon sütünk-főzünk, de ha csak ennyi akkor ebbe belefáradunk és elfáradunk, És az ünnep ne csak annyiról szóljon, hogy elfáradunk és hártadőlünk, hogy de jó túl vagyunk rajta, hanem az ünnep arról szóljon, hogy ünnepeljünk. És ezt tanulni kell. Tanuljunk meg ünnepelni!

Egy tiszteletes élete ilyenkor nem csak a munkáról szól? Tud saját magára is figyelni?

Át tudja magát adni az ünnepkör lényegének ebben az időszakban és nem csak futószalagon mennek az istentiszteletek? Nem mondom azt, hogy néha nem fáradok el, amikor például negyvenedik éve csinálom már a gyermekműsort, ugyanakkor nem tudom elképzelni, hogy ez másként is lehet. De ilyen hosszú szolgálat után is van ünnepem. Egyrészt tudatosítom magamban, hogy személy szerint mit jelent ez az ünnep nekem. Minden adventnek van valami különös üzenete, ami csak az adott évre vonatkozik, ami betölti az egész várakozási időszakot és karácsonykor teljesedik ki. Például az egyik unokám Manchesterben él és karácsonykor vagy a környékén mindig hazalátogatnak, és számomra a mézeskalács illat azt jelenti, amikor velük sütöttem a mézeskalácsot. Ez azóta is nagyon jó érzéssel tölt el engem, ha arra gondolok, hogy azzal a két kis gyermekkel szorgoskodtunk. Ezek a dolgok mindig megújítják az embert és lehetőséget adnak arra, hogy megtartva a hagyományokat, mindig valami újdonsággal egészüljön ki. Először én sütöttem a nagymamámmal, aztán az én gyermekeim anyukámmal, most pedig én az unokákkal. Ennek olyan különös bája van. És hogy ha a karácsonyi történeteket nézzük annyi üzenet van benne, hogy úgy gondolom még jó pár évig fogok belőlük újat kapni, táplálkozni.

Most ez a 2023-as évi karácsony miről fog szólni? Milyen üzenetet hordoz?

Arról fog szólni, hogy közel van az úr. Mert az ő közelségét minden nap megtapasztalhatjuk. És amikor ebbe a számos nehézséggel terhelt időszakban nézünk előre és ülhetünk oda, remélhetőleg békességben a fa alá és az ünnepi asztalhoz, akkor ez a legfontosabb, hogy ezt megértsük, hogy nagyon közel van hozzánk az Isten. És kérhetjük is. Jövel Uram Jézus, és légy közel hozzánk!

Hogy fog telni önöknél a szenteste?

Nálunk minden évben az ünnepi istentisztelettel kezdődik a karácsony, amikor a gyerekek szerepelnek az délután négykor kezdődik. De úgy döntöttünk, hogy lesz egy istentisztelet délelőtt és aztán a délután a szokásos időben az Avasi templomban, mint minden 24-én, most is lesz 4 órától gyermekműsor. Enélkül, hogy szenteste nem megy el valaki az istentiszteletere az számomra elképzelhetetlen. Ahogy én ebben születtem és éltem és élek, ez számomra egy alap. Elmenni az istentiszteletre és utána otthon ünnepelni. Nálunk a családban az istentiszteletek mindig rendhagyóvá tették az ünnepet. Nálunk 24-án reggel érkezett meg a karácsonyfa, akkor bontották a gyerekek az ajándékot és amikor az istentiszteletről hazamentünk, akkor volt a közös vacsora és akkor megérkeztünk és együtt voltunk, ez volt a fontos.

Mi az ami nem hiányozhat az önök karácsonyából?

Nekem van egy öcsém és ilyenkor szoktunk velük találkozni. Le tudunk ilyenkor ülni, meg tudunk állni és egymásra tudunk figyelni, ettől lesz ünnepivé az a pillanat és ezt tekinthetjük a legnagyobb ajándéknak ebben a világban.

Van ilyenkor önöknél közös éneklés és közös ima?

Természetesen. A fa alatt elolvassuk az ünnephez kötődő üzenetet és énekelünk. Mert nagyon muzikális a család, szeretünk is együtt énekelni, van is zenészünk is. És a közös hálaadó imádság az nyilván elmaradhatatlan a karácsonyunkból.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit gondol tiszteletes asszony, hogy a régi hagyományos értékek, mint a szeretet, a békesség, az összetartozás érvényesek-e és értéknek számítanak-e még manapság? Megéljük-e még a lényegüket, tisztában vagyunk-e valódi jelentőségükkel? Vágyunk-e még rájuk?

Vágyakozni mindenképpen vágyakozunk rájuk, de hogy tudjuk-e művelni az már nem olyan egyértelmű számomra. Mert a békesség az öröm és a szeretet a Biblia szerint a lélek gyümölcse. De az igazi kérdés, hogy engedünk-e ezeknek helyet vagy megelégszünk felszínes dolgokkal? Amikor a gyerekek arról számolnak be, hogy átadták egymásnak a ajándékot és jókat ettek, majd utána mindenki elvonult a saját szobájába, vagy ne adj isten talán még össze is vesztek valamin, akkor mindig szomorúság költözik a szívembe, hogy nem értették meg és nem élték meg az adott pillanatot, az adott lehetőséget, amiről a karácsonynak szólni a kellene! Azt kívánom, hogy idén a karácsony békessége és öröme töltse be a szíveket és lelkeket!