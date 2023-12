Nem csak látássérültek

Az ajándékok nagy része játék és édesség, de vannak köztük ruhák, használati tárgyak, például hajgöndörítő, hajvágó vagy épp tortakészítő eszköz – tudatta az ötletgazda. A támogatók, az önkéntesek, akik „angyalkának” jelentkeztek, nagyon lelkesek és sok új adományozó is jelentkezett ebben az évben. Voltak, akik idén lemaradtak a lehetőségről, de azt kérték, hogy már most írják fel őket a jövő évi ajándékozásra – hangsúlyozta Balogh Ádám. A gyerekek többsége látássérült, de most is vannak olyanok, akik hátrányos helyzetűek, vagy a jelenlegi helyzetben nincs mód arra, hogy ajándékot kapjanak karácsonykor. Továbbá olyan családok gyermekeit is meglepték, akik egészségesek, de a szüleik látássérültek.

Megkapták, amit kértek

Minden gyermek karácsonyi kívánsága teljesült, mindenki azt kapta, amit szeretett volna

– emelte ki a pszichológus. Előkerült a szépen becsomagolt dobozokból kabát, Lego, édesség és plüss játék is, a gyerekek pedig őszinte örömmel fogadták, nagyon boldogok voltak. Az ünnepi alkalommal az alapítvány munkatársai vendégül is látták a gyerekeket, finom házi sütemény, tea és üdítő várta őket.