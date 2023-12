A mesterséges intelligencia (MI) területén épít partnerséget a Miskolci Egyetem és a United Call Centers Kft., amely az összefogás megerősítésére együttműködési megállapodást kötött. Ezzel a megállapodással új dimenzió nyílik Miskolcon a mesterséges intelligencia területén, fogalmaztak a felek.

Prof. Dr. Horváth Zita, a miskolci intézmény rektora elmondta, amióta az egyetem létezik komoly gondot és figyelmet fordít arra, hogy ne csak magában, elefántcsonttoronyban működjön, oktasson, kutasson, hanem lehetőség szerint szélesre tárja a az egyetem kapuit a vállalati partnerek előtt.

,,A mostani megállapodáson túl azt tartom fontosnak, hogy egy kifejezetten magyar alapítású vállalatról van szó, amely mára már számtalan nemzetközi partner munkáját segíti. Nagyon örülünk annak, hogy megkerestek minket, és együtt tudunk működni többek között a gépészmérnöki és informatikai kar területein” - emelte ki a rektor.

Sikerek, konkrét eredmények

,,Akár olyan informatikai fejlesztésekre is gondolok, amelyek most már a 21 században, a digitális kultúra elterjedésével gyakorlatilag megkerülhetetlenek. Remélem, hogy ezzel az együttműködéssel több területen is meg tudjuk találni azokat a pontokat, amelyek közösen win-win helyzetben segítik a működésünket. A jövőben pedig tartalommal töltjük meg ezt a megállapodást, és pár hónap, évek múlva már a sikerekről, konkrét eredményekről számolhatunk be” – tette hozzá.

A partnerségben a United Call Centers Kft. és a Miskolci Egyetem szakértői és oktatói közösen dolgoznak azon, hogy a hallgatók naprakész információkkal ismerkedjenek meg a legújabb MI trendekről és technológiákról. Az egyetemistáknak lehetőségük nyílik gyakorlati tapasztalatszerzésre a UCC-nél, részvételre a vállalat által támogatott szakmai képzéseken, valamint a legtehetségesebb hallgatók számára akár karrierlehetőségek is megnyílhatnak.