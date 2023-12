Átadták a hétvégén a felújítás után az idén hatvan­éves avasi kilátót. A szombati protokolláris eseményt követően vasárnap délután a helyi közösség tagjai is bejuthattak. A városi túráiról is ismert Utánam, srácok! program adta ugyanis a lehetőséget, hogy az érdeklődők az egyébként egyelőre még üzemeltetőjét kereső, így zárt presszótérben is szétnézhessenek (maga a kilátó már bárki számára felkereshető, a teraszon szét lehet nézni, csak a volt kávézóba nem lehet belépni).

Vasárnap Szunyogh László főépítész árult el a felújítással kapcsolatban is érdekes részleteket az érdeklődőknek. Az első civil vendégek nem jártak szerencsével, már ami a panorámakilátásban való gyönyörködést illeti, vagyis illette volna: a sűrű köd lehetetlenné tette, hogy a város fényeit csodálhassák ebből a magasságból (a kilátót megvilágító fényeket viszont közelről is élvezhették).

A túra résztvevői a szervező Észak-Keleti Átjáró Egyesület képviselőivel is találkozhattak, így alelnökük, Balogh Attila gondolatai révén nyerhettek betekintést: miért fontos a számukra a város jelképének is tekinthető torony.

A kilátóhoz és a presszótérben rendezett kiállításhoz további túrákat kínálnak: december 20-án, 21-én és 22-én délután 2-től, fél 4-től és 5 órától indulnak a csoportok a Bortanya elől. Mint hallottuk: egyszerre ötvennél több ember nem lehet a presszószinten.

A részleteket az utanamsracok.blogspot.com oldalon ismerhetik meg.