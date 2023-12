Olyan enyhe volt az időjárás karácsonykor, hogy december 26-án 17 fokot mértek a szakemberek Miskolcon, tudtuk meg a Kovács Attila meteorológustól, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) miskolci munkatársától. A szép napos időjárás sokakat a természetbe csábíthatott, olyan kellemes volt az idő, mint egy tavaszi napon. Csak a díszítésekből lehetett következtetni arra, hogy karácsony van. De vajon meddig tart ez a decemberi tavasz, erről kérdeztük az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci meteorológusát.

Enyhe oldalra kerültünk

Az október második felétől jellemző csapadékos időjárást követően a ciklonpályák északabbra tolódtak, így a Kárpát-medence az enyhe "oldalra" került, melyhez az elmúlt napokban jelentős szél is párosult, és ez a kettő együtt okozta az enyhe időjárást, mondta a meteorológus.

A téli félévben a váltakozó fronthatások is gyakoriak, mondta Kovács Attila, mert ilyenkor felgyorsul a nyugatias áramlás és sokszor érik egymást a frontok, most van egy pár nyugodtabb nap, mint például a mai (csütörtöki) is, amikor melegszektorba kerültünk, hangsúlyozza.

A továbbiakban is marad ez az enyhe idő, a hideg egyelőre nem éri el a Kárpát medencét a következő 6-8 nap során - tette hozzá az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) miskolci munkatársa. Viszont növekszik a ködhajlam. Valószínűsíti a meteorológus, hogy ez az utolsó verőfényes napunk Miskolcon és környékén, mert péntekre, szombatra és még vasárnapra is jó eséllyel számíthatunk ködre.

Menjünk szabadba

A meteorológus minimális csapadékot jelez térségünkben a következő hétvégére, eső formájában. De véleménye szerint már nem is hiányzik a csapadék, hiszen a talaj már meg van telve.

A családok így bátran tervezhetnek kinti programot, mert Kovács Attila szerint „rossz idő nincs, csak alkalmatlan öltözet”. És ha itt a városban köd alakul ki, akkor érdemes felmenni a Bükkbe, mert a hegy magasabb részei jó eséllyel a köd fölé fognak nyúlni. Ott biztos, hogy tisztább lesz a levegő, mint itt a városban.

Érdemes indulás előtt tájékozódni például a Meteorológiai Szolgálat honlapján is, de számos webkamera képét is megtekinthetjük az internet segítségével, hogy milyen idő van éppen például Bükkszentkereszten vagy Bánkúton, javasolja a meteorológus. Érdemes tehát az év utolsó napjait a szabadban, friss levegőn tölteni, mert marad az enyhe idő, minimális csapadékkal és vékony ködréteggel.