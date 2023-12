Kész a karácsonyi menü, a sütemények frissen, ropogósan készen állnak az ünnepre. A fenyőfa ünnepi díszben pompázik, az erkélyekre, ablakokra már ki vannak akasztva az izzósorok és fényfüzérek, karácsonyi zene szól a házban. A szemünket és a fülünket már boldoggá tettük, de mi a helyzet az orrunkkal?

Számos illatot érezhetünk az ünnepekkor. Ahogy éppen készül a mézeskalács, vagy sül a hús, de a forralt bor és a karácsonyfa illata is mámorító lehet. A klasszikusok ilyenkor a fahéj, a narancshéj, a szegfűszeg, a vanília, az ánizs vagy éppen a gyömbér.

Petra kérdésünkre elmondta, hogy számára pont ezek a klasszikus illatok tetszenek. A fahéj, az alma, a narancs, a vanília, mellettük pedig imádja a forralt bor aromáját. A nyugalmat, a meghittséget, a harmóniát jelentik ezek az illatok a számára.

Különleges atmoszféra

Dani számára a fenyőfa illata teszi különlegessé az atmoszférát és szereti ha a készülődés közben karácsonyi zene szól.

Mercédesz számára is a fahéj alma közös illata hozza el a karácsony aromáját. Illetve van egy gyertya édes vörösáfonya illattal, amely ebben az időszakban azt jelenti számára, hogy a rossz dologból is végül jó sülhet ki.

Mézeskalács, húsleves, túrós sütemény

Fahéj – Neve és illata egybeolvad a karácsonnyal. Vele ízesítjük a tipikus ünnepi ételeket, süteményeket.

Fenyő – Az ünnep elképzelhetetlen gyantájának illata nélkül.

Akad azonban olyan, aki más illatokat szeret ilyenkor.

,,Ha az ünnep illatára gondolok, számomra nem a jól megszokott, sokak által kedvelt, mézeskalács, fahéj és alma jut eszembe, hanem a nagymamám által frissen sütött túrós sütemény, a gázon rotyogó töltött káposzta, az ünnepi alkalmak legfontosabbja: a húsleves és mákos-diós bejgli illata ugrik be elsőként.” - mondta el számunkra Gabriella. ,,Úgy gondolom ez nem véletlen, hiszen a karácsony csúcspontja nekem sosem az ajándékozás volt, hanem a közös családi vacsora, amelyet egész napos konyhában állás előzött meg anyukámmal közösen. Mindemellett igen meghatározó gyerekkori élmény a karácsonyfa felállítása és díszítése is, így természetesen a fenyőfa illata is hozzájárult mindig az igazi ünnepi hangulathoz.” - emelte ki.

Narancs – Illata nyugtató, kedélyjavító hatású. Héját hámozás után tegyük a fűtőtestre, de száríthatjuk szobahőmérsékleten is, egy tányéron az asztal közepén.

,,Ma is vágyom minderre"

Szegfűszeg –Az ünnep jellegzetes fűszere. Jól ismert házi illatosító a narancsba tűzdelt szegfűszeg.

Csaba a fenyő, a gyertya, a szaloncukor illatát szereti így együtt. ,,A fenyő a keresztények szerint az örök életet és az állandóságot szimbolizálja, a zöld szín pedig téli napforduló utáni időszak kezdetét és a megújulást. Gyerekkoromra emlékeztetnek. Akkor még nem volt jellemző a normand és egyéb nem honos fák, szinte csak a lucfenyő. Volt egyszerű, egyszínű (fehér) világítás is, de óvatosan erre a célra készült tartóban igaz gyertyát is gyújtottak szüleim. A szaloncukrot is a családban készítettük és csomagoltuk "sztaniol" papírba. Ezek együttes illata jelezte a kis Jézus születését és várva várt ajándékokat. Ma is vágyom minderre.” - fogalmazta meg olvasónk.

Nagymama süteménye

Vanília – A karácsonyi lakásban a páratlan aromájú vanília általában a konyha felől érződik.

Veres Petra, – ahogy a hétköznapokban –, az ünnepekben is a természetességet keresi: „Bár divatosak a műfenyők, számomra mégis az igazi adja meg az ünnep hangulatát, s bár sokan az illatgyertyákra esküdnek, az örökzöld ágak és a gyanta utánozhatatlan aromája szerintem semmivel sem pótolható. Ehhez keveredik persze a mézeskalács és alapvetően a fahéj, csillagánizs, illetve a narancs egyvelege, amelyekről azonnal a forralt bor jut az eszembe, hiszen egyetlen karácsony sem telhet el az édes, forró italok nélkül. Az illatkavalkád gondolatától pedig azonnal az otthon melegére asszociálok; fel-felvillannak a kedves emlékek, például a nagymamával közös süteménykészítés – annak hamisíthatatlan ízeivel.

Amennyiben szeretnénk érezni ezeket az illatokat az otthonunkban érdemes lehet néhány különlegességet készíteni.

Házi potpourri: kis edénybe, fonott kosárkába, de akár fél narancs héjába is szórhatunk készen vásárolt, szárított virágszirmokat illatosítva, ízlés szerint adagolhatjuk és adhatunk hozzá egyéb illatanyagokat, díszítőelemeket. Narancsba, almába szegfűszeget nyomkodhatunk asztaldísznek, fel is lógathatjuk azokat lámpára, ablakkeretre. Hangulatos és illatos megoldás.

Különböző mécsesekkel is illatossá tehetjük a lakásunkat. Erre jó megoldás lehet, ha illatosított viaszt olvasztunk, amit fél dióhéjba vagy félbevágott, kibelezett narancs héjába csepegtetünk a közepére lógatott, kanócnak szánt madzag köré.

A narancshéj díszek is sok mindenki által ismertek. A narancs héját kiszáríthatjuk, de szárítás előtt éles késsel érdemes formára vágni és kilyukasztani azokat. A radiátoron egy-két napig pihentetett száraz narancshéj kicsit veszít formájából, de utána felfűzhető füzérnek asztaldíszként, ablakok elé, függőlegesen lógatva ajtódísznek is. A szárítás közben a narancs illata lengi körbe majd a lakást.

Párologtatni is tudjuk a különböző aromákat. Engedjünk egy edénybe vizet, szórjunk bele némi szegfűszeget, szárított narancshéjat, fahéjdarabokat, vaníliát és gyömbért, majd az egészet forraljuk fel! A finom illat pillanatok alatt betölti a lakást.

Ezek mellett pedig természetesen a karácsonyi menü a sütemények elkészítése is csodás illatot áraszt a házban, a szobákban.