Az idei megmérettetés célja is anyanyelvünk ápolása, a szónoki képességünknek a fejlesztése, gyakorlása. Segítség egy-egy diák számára, ha a későbbiekben a közéletben szeretne szerepelni, akár politikai életben is részt venni, akkor erre is egy jó felkészítő a verseny - hangsúlyozta a titkár. „Öt-hat évvel ezelőtt csatlakoztam az eseményhez, mint szervező. Minden évben van egy-két olyan diák, aki igazán kiemelkedő és nagyon szép orgánummal beszél, szépen adja elő, valamint érdekes maga a mondani valója, ahogy feldolgozza a témát”.

Fontos a helyes magyar beszéd

A zsűri több szempontot is néz ilyenkor. A beszéd világos szerkezeti felépítését, a meggyőző érvelést, a helyes és szép stílust, illetve természetesen a magyar beszédet is, valamint, hogy mindenki a helyesírás szabályainak megfelelően beszél és szépen mondja el azokat a szavakat, amelyeket használ. A legvégén pedig természetesen az összképet is megvizsgálják, hogy a beszéd, az előadásmód, hogyan valósult meg – emelte ki Dr. Szilva-Orosz Flóra.

A díjazottak a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karától, illetve a városháza részéről kaptak jutalmat. Az egyetemen pedig van még plusz lehetőség arra, hogy aki oda nyer felvételt később, mint hallgató és helyezést is elért a versenyen, ösztöndíjban részesülhet, valamint plusz pontok járnak a felvételinél.