Idén egészen hosszúra sikeredik a téli szünet. Az utolsó tanítási nap 2023. december 21., a szünet utáni első pedig 2024. január 8. Azaz december 22-től január 7-ig tart a pihenőidő. Valószínűleg energiatakarékossági okokból idén az évközi szünetek jóval hosszabbak, mint a korábbi tanévekben. Vajon hogy lehet eltölteni ezeket a napokat ilyenkor?

Nagy Laura egy ovis és egy iskolás gyermek édesanyja. Elmondta, karácsony két napja számukra rokon- és barátlátogatás. Hozzájuk is jöttek, ők is mentek.

„Két ünnep közt a kassai barátainkhoz megyünk két napra, lesz egy nap, amikor fürdőbe megyünk, az azonban attól függ amúgy, marad-e rá pénzünk. Ha nem, akkor kirándulunk a környéken, vagy korizunk, ha esik a hó, akkor szánkózás – evidens. Szilveszterkor a barátnőmmel szoktunk lenni, akinek hasonló korú kisgyereke van, nálunk vagy náluk. Január 2-től pedig dolgozunk mindketten a férjemmel, úgyhogy a téli szünet fennmaradó napjait a gyerekek a nagyival töltik” – fogalmazott a kétgyermekes anyuka.

Programok és társasjáték

Van olyan, aki szerint az internetet és a digitális világot nehéz ilyenkor is túlszárnyalni, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek ne csak a telefon és a gép előtt üljenek.

„Minden esetben a családok számára a legfontosabb, amit tehetünk ilyenkor is szülőként, hogy együtt vagyunk a gyerekekkel! Ünnepek után sok az újdonság a gyerekek számára, és elkezdődik a felfedezőútjuk a sok szép ajándék, játék között” – mondta el K. Tóth Andrea. „Nekünk szülőknek minden esetben az a fontos, hogy a gyerek megtalálja az örömöt egy-egy társasjátékban is a mai világban. Pont ezért vagyunk hajlamosak sok esetben kicsit túlvásárolni játék terén magunkat. A mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni, az internetet és a digitális világot nem lehet túlszárnyalni némely régen jól bevált társasjátékkal, azonban a hosszú szünetben mindent igyekszünk megtenni a gyermekeink számára, hogy tartalmasan töltsék azt el. Fontos, hogy kipihenten, élményekkel gazdagon, feltöltve folytassák a tanévet” – tette hozzá a kétgyermekes anyuka.

Együtt lenni a rohanó világban

Debnár Ádámék számára az is jó, ha csak otthon vannak és együtt lehetnek, hiszen a rohanó hétköznapokban általában nehéz ezt megvalósítani.

„Szenteste otthon voltunk, úgyhogy a nagymamák látogatása az ünnep további napjaira marad, valamint a bátyámék nagyobbik lánya épp 27-én született, úgyhogy már az is hagyományos program, hogy a szülinapi zsúron részt veszünk náluk. Emellett időjárásfüggő a dolog, hogy mit csinálunk ilyenkor. Ha a Bükkben, a Mátrában van hó, akkor csinálunk szánkózós programot, ha esik az eső, el tudunk menni moziba. Azonban az is jó, ha csak otthon vagyunk, társasjátékozunk, találunk időt úgy egymásra, ahogy a zaklatott hétköznapokban általában nem sikerül” – mondta a két kislány gyermek apukája.

Czinge Balázséknál három különböző korú gyermeket kell lekötni ebben a hosszú téli szünetben. Elmondása szerint ez egy nehéz feladat, de ha jó idő lesz, akkor kint a szabadban jól el lehet velük tölteni egy kis időt.

„Ha száraz idő van, a foci elengedhetetlen nekik, de jó lenne, ha lehetne kicsit szánkózni, hógolyózni is. A két ünnep között próbálunk minél több időt együtt tölteni velük, mert január első hetében már újra munka van. A gyerekek felügyeletét felváltva a feleségemmel vagy mama segítségével oldjuk meg” – tette hozzá a háromgyermekes apuka.

Ráhangolódás a folytatásra

Elmondta még, hogy karácsony után természetesen mindig kipróbálják az új játékokat.

„Társasjátékozunk, filmezünk, mesézünk, még esetleg egy kis benti fürdőzés is lehet. Van mit kipihenni az egész éves tanulás és sportolás után. A szilveszteri bulit is együtt töltjük a barátokkal. Táncolás, tűzijátékozás, jó szórakozás ez a számukra. Január első hete ugyan még szünet, de már kezdünk ráhangolódni az újbóli munkára majd. Kevés tanulás, olvasás, annál több focizás. Ilyenkor már talán ők is várják, hogy újra találkozhassanak a barátokkal a suliban, az oviban és a focipályán” – emelte ki az apuka.

A hosszú szünettel ellentétben a szakképzés sajátosságaihoz igazodva a szakképzési intézményekben már január 3-án iskolapadba ülnek a diákok. Erre a nyári szakmai gyakorlat vagy a duális képzés miatt van szükség. Így számukra a tanév 2024. június 14-ig tart. A többi oktatási intézménnyel ellentétben, ahol 2024. június 21-e lesz az utolsó tanítási nap.