Megjelent a HVG Rangsor Középiskola 2024. A rangsor – amit egyébként tizenegy éve állít össze évente a lap – valójában a középiskolákba jelentkező diákoknak segít, s mutatja be az ország top 100 legjobb középiskoláját. A rangsor összeállításakor figyelembe vették az intézmény diákjainak kompetenciaméréseken nyújtott eredményeit, de számított a tanulók matematika, magyar, történelem és nyelvi érettségiken nyújtott teljesítménye, valamint a végzősök felvételi eredményei is, például az, hogy milyen mértékben választják a diákok az emelt szintű érettségit vagy milyen az intézmény pontátlaga. A HVG rangsorain mindig előkelő helyen szerepel három miskolci iskola, a Herman Ottó Gimnázium, A Földes Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. Tavaly a Herman a 30., a jezsuita gimnázium a 66., a Földes pedig a 75. helyen végzett.

Büszke az eredményre

Az idén a Herman Ottó Gimnázium a 18. helyre lépett előre az országos listán.

Madarász Péter igazgató portálunknak elmondta, büszkék erre az eredményre. „Annak ellenére is büszkeséggel tölt el ez engem, hogy szerintem sokkal pontosabb és reálisabb lenne ez a rangsor, ha nem egy pillanatnyi állapotot mutatna be, hanem, mondjuk, az utolsó öt év eredményeit nézné. Biztosíthatok mindenkit, hogy semmit nem csináltunk másképp, mint eddig. Gratulálok tehát a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak is, hiszen ez mindannyiunk közös munkájának az eredménye. Még nagyobb öröm az, hogy a Dunától keletre nincs jobb gimnázium a miénknél – mondta az igazgató, aki megemlítette azt is, hogy sokszor hasonlítják az iskolát egy versenyistállóhoz. – Kár, hogy egyetlen felmérés sem tudja bebizonyítani az érzéseinket a külvilág számára. Diákjaink jól érzik itt magukat, az iskolában jó a hangulat, és nagyon sokan tartják utólag is csodálatos és meghatározó éveknek az itt eltöltött időszakot az életükben."

A százas rangsorra még két miskolci iskola került fel az idén is: 56. helyen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, valamint 84. helyen a Földes Ferenc Gimnázium.