Nem tudott megegyezni a szakszervezet és a munkáltató ezért kétnapos sztrájkot hirdetett meg december 10-re és 11-re a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), mivel a Volánbusz nem adott bérfejlesztési ajánlatot a szakszervezet bérkövetelésére. Erről a SZAKSZ tett közé felhívást a honlapján. Mint írják, idáig nem született megállapodás a közlekedési vállalattal.

A szakszervezet 25 százalékos keresetfejlesztési igényt fogalmazott meg a társaság felé. A két nap alatt országosan csaknem 22 ezer járatott érinthet a dolgozói sztrájk, főként a hétfői leállás kritikus, ekkor több mint 19 ezer járat nem fog indulni a tervek szerint.

Több ezer busz nem indul a régióban

A SZAKSZ elnökét, Dobi István a régiós részvételi adatokról elmondta: várhatóan vasárnap 527, hétfőn pedig 3367 járat fog kimaradni. Ez Dobi István szerint mindössze egy valószínűsíthető adat, a konkrét számok annak tükrében változhatnak, hogy hányan veszik fel mégis a munkát a két napban. A szakszervezetek által megfogalmazott összeg 70 és 100 milliárd forint közé tehető, ami értelemszerűen jelentős forrást igényel. Az elnök szerint a bértárgyalásokat a munkáltató a jövő évre szeretné áttenni, azonban a kétnapos sztrájkot – főleg a hétfői napot – nagy figyelemmel fogják kísérni.

– Nem hagyhatjuk cserben a tagjainkat, akik aktívan részt vesznek a sztrájkban, ezért, ha a mostani eredménytelen lesz, azzal kezdjük az évet, hogy január 7-8-ára újabb sztrájkot hirdetünk. Ebben az esetben a forgatókönyv ugyanezt a menetrendet fogja követni – mondta el.

Nem marad buszjárat nélkül a lakosság

Az elnök hozzátette az elégséges szolgáltatást – ahogy a december 10-11-i sztrájk esetében – teljesíteni fogják vagyis attól senkinek nem kell tartania, hogy nem jut el munkahelyére, iskolába vagy a kórházba vagy nem tud hazajutni lakóhelyére. Ennek ellenére jelentősnek nevezhető a leállás, hiszen csak a hétfői napon országosan a 42 ezer járatból közel 20 ezer kimarad. Dobi István szerint a jelenlegi helyzetet amiatt is érdemes kihasználni a munkavállalóknak, mert a buszvezetők körében óriási a munkaerőhiány, a sofőrök fáradtak, az éves túlórakeret pedig már most ki van használva.

A korfa magas, az elkövetkező években számos sofőr nyugdíjba megy, míg az utánpótlás kevés, mert a fiatalok nem vállalják ezt a munkát, mivel nem bírják a terhelést és a konfrontációt az utasokkal, továbbá az ünnepek idején sem szeretnének dolgozni. Az elnök hangsúlyozta, buszvezetőnek lenni szolgálat, fegyelmezett embert igénylő munka.

Ezek a buszok nem közlekedhetnek

A Volánbusz a 2023. december 10-11-ére meghirdetett munkabeszüntetés időtartama alatt is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat az utasok érdekében, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A sztrájk alatt az alábbi járatok várhatóan nem közlekednek. Amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik – írja honlapján a Volánbusz.

December 10-én, vasárnap, ezek a járatok kerülhetnek korlátozás alá!

December 11-én, hétfőn három vármegyénkbeli várost érintően jeleznek járatokat, ez Kazincbarcika Tiszaújváros és Ózd.

Nem értenek egyet

A sztrájkfelhívásra reagált a Volánbusz Kommunikációs Igazgatósága, közleményükben ezt írják:

Advent vasárnap kezd kétnapos sztrájkba a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbuszközlekedési Szakszervezet A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet – arra hivatkozva, hogy 2024-re még nem született bérfejlesztési ajánlat – advent második vasárnapjára, azaz 2023. december 10-ére és az azt követő hétfőre, december 11-ére munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál. A vállalatnál működő közel húsz érdekképviseletből eddig egyik sem jelezte csatlakozási szándékát a munkabeszüntetéshez. A Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat, a várhatóan nem közlekedő járatok listája a Volánbusz honlapján érhető el.

A Volánbusz továbbra is vitatja az indokolatlan munkabeszüntetés jogszerűségét és jogorvoslattal él a végzés ellen, amellyel az elsőfokú bíróság elutasította kérelmét a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által még az idei évre meghirdetett, kétnapos sztrájk jogellenességére vonatkozóan. A vita nem a sztrájk lehetőségéről, hanem az időzítéséről szól. A társaság álláspontja szerint ugyanis az idei évben munkabeszüntetésre sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a Kollektív Szerződés keretében a 2023-as évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott. Felelős munkáltatóként a társaságnak szándékában és érdekében áll megállapodást kötni a jövő évi bérfejlesztésről. A Volánbusz számára a legnagyobb értéket ugyanis munkatársai jelentik, ezért megbecsüli munkavállalóit és dolgozói megtartására és megelégedésük növelésére törekszik.

A Volánbusz korábban már többször is kijelentette és most is hangsúlyozza, hogy elkötelezett a mielőbbi bérmegállapodásban, amit lehetőség szerint legkésőbb 2024. január 20-ig megkötne az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel. A Volánbusz az eddigi gyakorlatához híven továbbra is nyitott a párbeszédre, a munkavállalókkal való együttműködésre – a munkahelyek stabilitása, megőrzése ugyanis a munkavállalók és a munkáltató közös ügye. Az indokolatlan sztrájk ellenére a Volánbusz haladéktalanul megkezdte az arra történő felkészülést. A még elégséges szolgáltatásnak megfelelő menetrendet a személyszállítási törvényben előírt határidőn belül, két nappal a munkabeszüntetés megkezdése előtt nyilvánosságra hozta. Az elégséges szolgáltatás keretében az első nap a járatok 80, a második nap pedig az 55 százaléka közlekedni fog, ez azt jelenti, hogy a Volánbusz a két nap során összesen mintegy 23 ezer kieső járattal tervez országszerte. Amennyiben az adott járatok közül az érintett autóbusz-vezetők nem csatlakoznak a munkabeszüntetéshez és felveszik a munkát, akkor még több járat közlekedik majd menetrend szerint. A munkabeszüntetés miatt az advent második vasárnapján, és az azt követő hétfőn várható fennakadások miatt a Volánbusz az utasok türelmét és megértését kéri – szól a közlemény.