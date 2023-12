Adidas, Tommy Hilfiger, Street One, Lipsy London, Retro Jeans, Orsay, Levi's és Medoo, többek között ilyen márkájú megunt vagy feleslegessé vált ruhákat is kínálnak majd az alkalmi árusok szombaton a Pontközpontban. A ruhaméretek az XS-től az XL-ig terjednek. A ruhák mellett szebbnél szebb cipők (37-39 méretig) is várják új gazdáikat. Forró teával, jó hangulattal és kellemes zene mellett karácsonyi ajándékötletekkel ( mécsesek, kisebb tárolók, parfümök, ékszerek, könyvek stb.) is készülnek a szervezők.