A Bakony környezetében erős, (40-59 km/h) Fonyód, Ajka, Sopron és Tatabánya környékén közepes (30-39 km) szél fúj. Az ország túlnyomó részén szélcsend van, néhol gyenge a légmozgás.

A hőmérséklet -2 és +4 C fok között változik.

Így alakult az időjárás csütörtökön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése alapján a hó Nyugatról kelet felé halad a lassan mozgó csapadékzóna, általában hó, de főként a Tiszántúlon havas eső, eső is előfordul. A legnagyobb mennyiségű hó a Dunántúl keleti részén, a középső és az északi országrészben várható, és a magassággal fölfelé haladva is növekszik a hóréteg vastagsága. Ma éjfélig az ország középső harmadán nagy területen alakulhat ki (a meglévővel együtt) ~5-15 cm-es vizes, tapadó hóréteg, míg a Tiszántúlon lepel-3 cm lehet a jellemzőbb friss hóvastagság. A legfrissebb számítások alapján 20 cm körüli, illetve azt meghaladó friss hótakaró csütörtök éjfélig Somogyban néhol, a Dunántúli-középhegységben, és az Északi-középhegység nyugati felében alakulhat ki. A nyugati országrészben már éjjel megszűnt a havazás, ma napközben pedig másutt is fokozatosan gyengül az intenzitás, és síkvidéken a lehulló hó olvadozni fog.

Zúzmarás köd

A nyugati, délnyugati határvidéki területeken hajnalra zúzmarás köd képződött, amely napközben is tartósan ronthatja a látási viszonyokat, és területén ónos szitálás előfordulhat.