Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 5-én megjelent rendelete alapján január elsejével összesen 230 kilométerrel bővül a hazai díjköteles gyorsforgalmi útszakaszok hossza, köztük a teljes M0-s, az M44-es autóút, illetve az M30 miskolci elkerülője is fizetőssé válik.

A jogszabály értelmében 2024. január elsejével díjköteles lesz, ami a személyautókra is vonatkozik: az M0-s végig, azonban elég lesz a Pest vármegye matrica az érintett szakaszokon, az M4-es teljes hosszán, ahol a Pest vármegyei matrica mellett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei matricát is ki kell váltani, az M44-es végig, ahol bevezetik a Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye matricákat, a Bács-Kiskun vármegye matrica rövid szakaszon, Tiszakürtig lesz érvényes, az M30-as autópálya végig, miután megszűnik a Miskolc dél és Miskolc észak közötti szakasz díjmentessége, ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matricával az autópálya teljes hosszában használható lesz, az M31-es ugyancsak fizetősé válik, itt elég lesz a Pest vármegyei matrica, az M76-os Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig, amelyen a Somogy és Zalai vármegyei matricák is érvényesek lesz.

Mindez azt jelenti, hogy 2024. január 1-jétől további két vármegyével is bővülhet a fizetős utak listája: Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyével.

Március elsejétől pedig bevezetik az egynapos matricát is, amely 5150 forintba fog kerülni. Az egynapos jogosultság megítélése kettős. Lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet – számolt be róla a VG.hu.