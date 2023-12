Veres Pál polgármester:

Azért vezetünk be változásokat, hogy hatékonyabb legyen az önkormányzat működése. Három hónappal előrébb hoztuk a költségvetés tárgyalását és ezzel egy évtizedes hagyománnyal szakítottunk. Ez azért fontos, mert ha a testület elfogadja a költségvetést, akkor már január 1-jétől bevezethetők lehetnek fontos intézkedések, a város dolgozói megkaphatják fizetés emelésüket.

Olyan költségvetés készül, amely hosszú évekre megalapozhatja a stabil működést. Természetesen ennek a költségvetésnek is vannak korlátai. Biztos lesznek olyanok, akiknek nem tetszik ez a költségvetés. Erőnk és kitartásunk van, mert egy olyan munka kezdete ez, amit talán nem mi fogunk befejezni. De egy hosszú távú fejlődési pályát kell kialakítani, amely hosszú távon biztosítja a város fejlődését. És ez a cél. A zöld célok is az elsők között szerepelnek minden szférában. A fejlődés fontos lépcsője a 2024-es költségvetés.

Szilágyi Kornél pénzügyi főosztályvezető:

85,5 milliárd forintos mérlegfőösszeggel számol a város jövő évi költségvetése. Valamivel több, mint 1 milliárd forintos fejlesztési hitel is szerepel a tervben. A tervezet tartalmazza az Európai Uniós pályázati pénzeket is. Ez 31,5 milliárd forint. Négy milliárd forintról 5 milliárd forintra akarják emelni az önkormányzat folyószámlahitel-keretét. A város adóbevételei kiemelkedőek voltak idén is. Ezzel számolnak jövőre is. Mintegy 27 milliárd forint bevételt jelenthet ez. A kiadások között szinte valamennyi ágazatban emelkednek a kiadások. Jelentősen nő a városüzemeltetésre és az MVK Zrt. üzemeltetésére költendő összeg. Utóbbi esetben ez csaknem 5 milliárd forintot jelent. Több pénzt kap jövőre például az idén 200 éves Miskolci Nemzeti Színház is. A közbiztonságra idén is jelentős összeget fordítanak. Mintegy 80 millió forinttal többet kap 2024-ben a Miskolci Önkormányzati Rendészet.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Jelentős összegeket tervezünk fejlesztésre, beruházásra. A város üzemeltetetésére sokkal többet tudunk költeni az ideinél. Ugyanez a helyzet az MVK esetében is, ami a szolgáltatás színvonalában jelenhet meg. Ez is a korábbiakhoz hasonlóan a felelősség költségvetése. Ez a büszkeség költségvetése a szégyen költségvetéséhez képest. Félre kell tenni a pártpolitikát és támogatni a költségvetést.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

Korában azt hallottuk, hogy nincs pénz semmire. Megdöbbentő módon, jön a választási év, és már van pénz mindenre. Ha érzelmi alapon döntenénk, akkor minden rendben lenne. De nincs erről szó. Készült egy választási költségvetés. A Mikom Kft. új főszerkesztője első cikkében kioktatta a képviselőket a demokráciáról és azt mondta, hogy szégyelljék magukat. Szerénységet kérek a főszerkesztő asszonytól. Polgármester úr azt mondta bevezetőjében, hogy ez egy hosszú távú munka kezdete. Mi azt üzenjük a miskolciaknak, hogy a hosszú távú munka jövő június 9-e, azaz a választás után kezdődik majd el.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Választási költségvetést terjesztett elő a polgármester. Veres Pál tehát azt mondja: "Utánam a vízözön..." Nem találjuk a javaslatban az önkormányzat által generált saját fejlesztéseket. Csak az uniós pénzek jelennek meg benne. Értetlenül állunk a Mikom Kft. támogatásának majdnem kétszeressé emelése előtt. Ez egy kampánymédia, amelyet nem a miskolciak pénzéből kellene finanszírozni.

Badány Lajos alpolgármester:

A többletszolgáltatásokra az örvendetesen növekvő adóbevételek adnak alapot.