A miskolci híresség elmondta, ott ilyenkor nyár közepe van.

"Bár van olyan vidéke Ausztráliának, ahol hűvösebb van ilyenkor is, például Tasmániában, Új-Dél-Walesben vagy Victorián, de tíz Celsius-fok alá ott sem megy a hőmérséklet még ilyenkor sem. Ezeken a területeken vannak sípályák is a hegyekben – igen, télen Ausztráliában is havazik, bármilyen meglepő – és ennek megfelelően megél a fenyő is. De ahol én élek, a Queensland állambeli Sunshine Coaston, itt nincsen igazi fenyőfa, csak mű, köszönhetően a szubtrópusi éghajlatnak" – mondta, majd hozzátette, ezzel együttjár az is, hogy negyven fokos hőségben nem igazán főznek tradicionális halászlevet karácsonyra, valamint nemcsak hóembert és Mikulást készítenek fényből, hanem kengurut és koalát is.

Még a fotó kedvéért sem

Ausztrália egy igazi multikulturális ország, a sok népcsoportnak köszönhetően az ünnepi szokások is rendkívül változatosak. "Nem muszáj megünnepelni a karácsonyt, senki nem várja el. De mivel az emberek szeretnek ünnepelni, december 25-én barbecue-znak az ausztrál családok. Az azonban furcsa, hogy számtalan mezítlábas és pizsamás fotót készítenek ilyenkor, hiszen az angol és amerikai hagyományoknak megfelelően ezen a napon reggel érkezik meg az ajándék a fa alá. A gyerekek boldog mosollyal az arcukon állnak a fényképezőgépek, vagyis most már telefonok kamerái elé, míg a felnőttek délre már alkoholos mámorban úsznak a tengerparton vagy egy medencében" – nevetett Molnár Judit.

Tartják az európai hagyományokat

Az ausztrálok már december 1-jén felállítják karácsonyfájukat.

Molnár Judit a párjával

Forrás: Olvasónktól

"Én ragaszkodom ahhoz, hogy csak egy apró díszt tegyek otthonunk ajtajára a helyi lakosokkal ellentétben, akik közül páran házuk minden szegletét felcicomázzák. Még versenyeket is hirdetnek a kerületek között őrült karácsonyrajongók. Mi a férjemmel, akinek szintén európai gyökerei vannak, csak 24-én állítunk karácsonyfát. Mindenki kedvencét főzöm ilyenkor: kacsasültet és rántott húst, de természetesen bejgli és zserbó is kerül az ünnepi asztalra – mesélte az operaénekesnő, aki bevallása szerint már nyolc éve az exkluzív Palazzo Versace nevű hotelben lép fel szenteste és karácsony első napján. – Itt óriási a fényűzés, minden évben más, csodaszép díszítése van a szállodának, amiben a családoknak évekre előre le kell foglalniuk az időpontokat, ha szeretnének bejutni" – mondta, majd eszébe jutott, a covid ezt is átírta pár évre.

