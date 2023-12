Csütörtök reggel Hollósy András, a miskolci közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióinak szóvivője személyesen indult egy segélyszállítmánnyal Ukrajnába. A politikus csomagjai százötven liter étolajat, kétszáz kilogramm lisztet és cukrot, valamint ötven kilogramm konzervet tartalmaztak a mosószer, a gyermekjátékok és az ötven Mikulás-csomag mellett. „Mindezt tagságunk és jó érzésű miskolciak adták össze. Már nem először szerveztünk gyűjtést a Kárpátalján élőknek. Palágykomoróc, Kisszelmenc, Nagybégány és Dercen szinte "testvértelepüléseknek" számítanak, amiket 2015 óta támogatunk, egy év kihagyásával immár minden évben" – mondta.

Az egyház segít szétosztani

Mint azt Hollósy András elmondta, mindig az aktuális problémának megfelelő szállítmányt állítanak össze. „A háború kezdete után lámpákat és mécseseket is juttattunk ki a Kárpátalján élőkhöz. A református egyház és a görögkatolikus parókiák segítenek abban, hogy valóban jó helyre kerüljenek az adományok. A miskolci FIDESZ és KDNP frakciók nem hagyja magára a korábbi években már többször is támogatott településeket, ezzel a segítséggel pedig együttérzését fejezik ki minden nélkülöző, szenvedő és bajbajutott embertársaik iránt – nyilatkozta a szóvivő, aki minden évben vezető szervezője a gyűjtésnek és a szállításnak, majd háláját fejezte ki. – Köszönet az adakozóknak, hogy ebben a nehéz helyzetben nemcsak a miskolciakat, hanem a határon túliakat is támogatják."