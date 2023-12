Útlezárás:

ÚTZÁR A BOGÁNCS UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓBAN: Bogáncs utcai vasúti átjáróban 2023. december 6. (szerda) 20 óra és december 7. (csütörtök) reggel 6 között a MÁV Zrt. megbízásából vágányszabályozási munkálatokat végeznek. A munkavégzés időtartama alatt a vasúti átjáróban a közúti forgalmat jelzőőrök irányítják. A vasúti munkagép áthaladásának idejére két alkalommal, várhatóan egy-egy óra időtartamra, az átjárót teljesen lezárják. Ebben az időszakban, aki teheti, úti célja eléréséhez válassza alternatívaként a 304-es utat.

Tovább tart a Repülőtéri úti vasúti aluljáró lezárása: Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése című projektjének részeként felújítják a Repülőtéri utcai vasúti aluljáró csapadékvíz-elvezető rendszerét, ezért 2023. november 15-én az aluljáró közútszakaszát teljes szélességében lezárták. A lezárás eredetileg november végéig tartott volna, viszont 2023. december 12-ig meghosszabbították.

A Repülőtéri út a Szentpéteri kapu – Besenyői utca közötti szakaszon ez idő alatt átmenő forgalommal nem vehető igénybe.

Alternatív útvonalként északi irányból (Sajószentpéter felől), valamint ellenkező irányban (déli és keleti irányból), a Szentpéteri kapu – 306. számú út – Repülőtéri út / Besenyői utca / Várközi Lajos utca javasolt. A Repülőtéri út Szentpéteri kapu és vasúti aluljáró közötti szakaszán elhelyezkedő ingatlanok megközelíthetőségét a lezárás nem akadályozza.

Új forgalmi rend lépett életbe a belvárosban, miután átterelték a forgalmat a Dayka-átkötés elkészülő új szakaszára.

Az Uitz Béla utca felől érkező autósok nem tudják használni a Kálvin János utca Petőfi Sándor utca felé tartó szakászát, ezért a forgalmat a Meggyesalja utcára terelték, ahol az oda bekötő új szakaszt (Dayka-átkötés) megnyitották az autósok előtt a Dayka Gábor, illetve a Petőfi Sándor utca felé.

A Diósgyőr felől érkezők a Petőfi Sándor vagy a Dayka Gábor utcáról tudnak ráhajtani a Dayka-átkötésre, és onnan a Meggyesalján keresztül az Uitz Béla vagy a Papszer utca felé tovább haladni.

Szent István téri nagy parkolót innentől csak az Uitz Béla utca felől, a Meggyesalja utcáról ráfordulva, a Rácz György utcán keresztül tudják elérni az autósok.

A Petőfi Sándor utca 1. és 7. szám közti részét lezárták. Akárcsak a Rácz György és Hunyadi János utcát összekötő útszakaszt (a Bartók térnél) is.

Az Erzsébet téren található ideiglenes buszmegállót áthelyezték a Dayka Gábor utca új szakaszára, és megállót raktak a Meggyesalja utcára is.

A Kálvin János, Meggyesalja és Dayka Gábor utcák továbbra is munkaterületnek számítanak. „A végleges forgalmi rendnek megfelelő jelzőlámpákat később üzemelik be, az ideiglenes forgalmi rendről jelzőtáblák tájékoztatják a közlekedőket és az a tervek szerint az év végéig lesz érvényben”.

December 15-ig ismét teljes szélességben lezárták a Thököly Imre utcai Szinva-hidat.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál illetve a Meggyesalja u. – Rácz Gy. utca, továbbá a Kálvin J. u. – Papszer u. kereszteződésében nem működnek.

Kiss Ernő u. – Thököly Imre utca kereszteződésben sárgán villognak a fényjelző berendezések - írja a Miskolci Városgazda.

Félpályás terelésre lehet számítani:

Árvíz u. 10

Benke J. u. 19

Besenyői u. 6

Előhegy utca 62; 134;

Kapitány u. 21

Kiss tábornok- Madách u. kereszteződés

Klapka Gy. u. - Coop-nál

Koboz u. 45

Kölcsey u. 1.

Liszkay Gusztáv u. 2-4

Martinovics Ignác u. 4

Pattantyús u. 1

Pillangó u. 12.

Szathmáry Király Pál u. 8.

Szeder utca 3.

Szekerész u. - Tüzér u. kereszteződés

Temes u. - Ipoly u. kereszteződés