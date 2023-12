„A lázadó kamasz megismerkedik egy fiúval, aki miatt otthagyja a vidéki életet, és össze is vesznek emiatt az édesanyjával” – mondta. Hozzátette: a sorsa egyre rosszabb lesz. „A történet fő kérdése az, hogy vissza lehet-e találni egy mélyre süllyedt kapcsolatból” – ismertette. Azt is aláhúzta: a regény három történetből tevődik össze. „Az első Csongor története, a második Eszteré, a harmadik pedig Beáé” – mondta. Arra is kitért, hogy a történeteket egymás után kell elolvasni.

Mesterséges intelligencia is alkotta

Kovács-Lázók Nikoletta Miről álmodik egy robot? című haiku kötetével érkezett, amiben az ősi japán írásművészet találkozik a mesterséges intelligenciával készült képekkel. A szerző azt mondta a könyvéről, hogy egy modern haiku gyűjtemény.

„Egyetlen történet kilencvenkét haikuban megírva, hogy vajon miként látja az életet egy öntudatra ébredő robot” – ismertette. Arra is kitért, hogy ez az első mesterséges intelligenciával illusztrált haikus könyv Magyarországon. Rámutatott: az ősi japán művészetet hozta össze egy futurisztikus képi világgal. Arra is kitért, hogy a haiku a pillanat költészete. „Ezeket a haikukat mindig kétszer kell elolvasni, az első olvasásnál az olvasó megérti, a másodiknál megérzi” – hangsúlyozta.