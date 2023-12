Újabb baloldali sarcolás éri az önkormányzati bérlakásokban élőket Miskolcon januártól, ez Veres Pál karácsonyi ajándéka a miskolciaknak

– mondta kedden tarott sajtótájékoztatóján Hollósy András, a helyi Fidesz-KDNP frakciók szóvivője. Hozzátette: jövőre átlagosan 10 százalékkal emelkedhet egy középkategóriájú belvárosi ingatlan bérletidíja.

„A Veres Pál és csapata által korábban elfogadott radikális önkormányzati lakbéremelés miatt van olyan, akinek 130 százalékkal emelkedett a bérletidíja az elmúlt két-három évben. Emlékeztetett rá, hogy a Fidesz-KDNP frakciók nem szavazták meg a lakbéremelési javaslatot.

Felháborító, hogy ameddig van pénz több tízmilliós luxus kiadásokra, addig a kiszolgáltatott helyzetben lévő önkormányzati bérlakásban élőket sarcolja a baloldali városvezetés

– hangsúlyozta.

Elismerték, hogy jelentős

Korábban a témában kerestük a városháza sajtóosztályát, akik azt írták akkor: „valóban jelentős az emelés mértéke, azonban a lakáspiacon kialakult, összehasonlító árakat figyelembe véve megállapítható, hogy az önkormányzati bérlők lakhatása továbbra is, kiemelkedően kedvezményes áron biztosított a többi Miskolcon élő, dolgozó, albérletbe kényszerülő családéhoz képest.”

Több ezer forinttal nő

Portálunknak nyilatkozott egy érintett, aki egy 55 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban él. Elmondta, pár napja kapta meg az értesítést a Miskolc Holding Zrt.-től arról, hogy a korábban elfogadott közgyűlési határozat szerint emelkedik a lakbére.

„Nálam ez újabb több ezer forint többlet kiadást jelent és lassan az általam fizetendő lakbér közelít a környezetemben lévő piaci alapú lakások tarifájához” – mondta. Hozzátette: szerinte ez az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő miskolciakat még nehezebb helyzetbe hozza.

A lakók egyharmada fizet többet januártól

Az újabb díjemelésekkel kapcsolatban megkérdeztünk a városháza sajtóosztályát.

“A döntés értelmében a bérleti díj emelésének utolsó része az önkormányzati lakásállomány közel egyharmadát érinti. E lakások bérlőinek 2024 januártól átlagosan 10 százalékkal emelkedik a lakbére” - írták. Azt is hangsúlyozták: Jelenleg a szabadpiaci lakbér az önkormányzati „költségelvű” lakások lakbérének mintegy háromszorosa, az önkormányzati „piaci elvű” lakások lakbérnek másfél-kétszerese, a már felemelt lakbérekhez képest is. Arról is írnak, nem tartanak visszaesésre az önkormányzati bérlakások kereslete kapcsán. “A lakáspályázatok továbbra is nagy érdeklődéssel zajlanak” - részletezték.