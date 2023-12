A módosításokat, amelyeket a Munka Törvénykönyvében bekövetkezett változások indokolták, a napokban írta alá az egyetem rektora és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének ME Intézményi Szervezetének (FDSZ ME) elnöke. Az egyetem munkavállalóinak jogait és kötelezettségeit szabályozó kollektív szerződést (KSZ) 2020-ban kötötte meg a munkáltatóval az erre jogosult FDSZ ME szervezete. Az azóta eltelt időben különböző gazdasági, illetve a Munka törvénykönyvében (Mt) szereplő jogszabályok változtak, elsősorban ezek miatt volt szükség a szerződés módosítására – mondta el Bokányi Ljudmilla, az FDSZ ME elnöke a Miskolci Egyetem kommunikációs osztályának.

Rámutatott: további indoka a módosításnak, hogy elsősorban a foglalkoztatási szabályok terén régi, már nem alkalmazott gyakorlatokat is tartalmazott a korábbi KSZ, míg a napjainkban meghonosított atipikus foglalkoztatási formák (például a home office) sem az Mt-ben, sem pedig a KSZ-ben nem voltak kellő részletezettséggel szabályozva. A dokumentum rögzíti a lakásvásárlásra és lakáskorszerűsítésre adható hitel összegének emelését, valamint a Miskolci Egyetem és Miskolc MJV közötti megállapodás szerinti bérlakás kiutalásának és használatának rendjét – részletezte.