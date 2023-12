A hegyek között fekvő Háromhután csütörtökön este fél hét körül megszűnt az áramszolgáltatás, ugyanis a leszakadó ágak, kidőlt fák több helyen megrongálták a településhez vezető vezetékeket, de hajnali fél négyre az áramszolgáltató szakembereinek sikerült helyreállítani a szolgáltatást – közölte tudósítónkkal Verbovszki Károly polgármester. Mint mondta, évek óta nem volt akkora havazás még a hegyekben sem, mint amit a napokban tapasztaltak. Helyenként 60-70 centiméteres hótakaró fedte a tájat pénteken reggel – mondta a polgármester. Útjaik járhatóak, csak – mint hozzátette – attól tartanak, hogy a nagy hómennyiség gyors ütembe olvad el, ami a patakok jelentős szintemelkedését okozhatja.

Aros János, Sárospatak polgármestere arról számolt be, hogy a Kommunális Szervezet dolgozói szinte egész éjszaka dolgoztak annak érdekében, hogy reggelre működőképes legyen a város.

Köszönetet mondott azoknak a lakóknak és üzlettulajdonosoknak, akik a saját ingatlanjaik elől eltakarították a havat, valamint azoknak a helyi vállalkozóknak, akik saját munkagépeikkel segítették hóeltakarítást. Hozzáfűzte: először a főbb útvonalakat, az iskolák, óvodák környékét, buszmegállókat, főbb csomópontokat szabadították ki a hó fogságából, ma a mellékutcák következnek – emelte ki. Csütörtökön késő este egy kamion is elakadt a sárospataki Bodrog-hídon, így nemcsak Kispatakot zárta el a város többi részétől, de egyben a Bodrogköz felé is fontos forgalmi csomópont záródott el. Bár a hidat is érintő útszakasz a küzútkezelőé, ám ők is küzdöttek az elemekkel, ezért a helyzetet szintén a sárospataki önkormányzat Kommunális Szervezete segített megoldani – közölte a polgármester.